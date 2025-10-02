Оман запретил ввоз воды из Ирана после смерти людей от отравления

Власти Омана запретили ввоз любой бутилированной питьевой воды из Ирана после того, как два человека умерли от отравления испорченной водой. Об этом сообщила оманская полиция со ссылкой на газету Khaleej News.

Жертвами отравления стали проживавшая в султанате женщина-иностранка и один подданный Омана. По данным полиции, оба умерли после употребления питьевой воды под названием «Uranus Star». Еще одна женщина смогла справиться с отравлением.

Власти собрали образцы воды и подтвердили ее негодность. Полиция начала изымать воду этой торговой марки из магазинов и призвала всех жителей сообщать о любых подозрениях относительно качества воды.