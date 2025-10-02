ПСЖ справился без «золотого»

В центральном матче дня Лиги чемпионов ее действующий победитель ПСЖ со счетом 2:1 переиграл, вероятно, наиболее грозного из доставшихся ему на групповом этапе соперника — «Барселону». Двойную ценность победе придает то, что в составе парижан не было сразу нескольких лидеров, включая обладателя «Золотого мяча» Усмана Дембеле.

На восприятие этого матча, конечно, поначалу влияло то, что действующий победитель Лиги чемпионов ПСЖ предстал в далеком от оптимального состава. Ну какой же это ПСЖ без всей передней линии? Без признанного организаторами премии «Золотой мяч» лучшим игроком мира Усмана Дембеле. Без Хвичи Кварацхелии. Без Дезире Дуэ. На фоне составленного из запасных нападения парижан атака каталонцев, даже без травмированного Рафиньи, долго казалась удивительно живой.

Угроза воротам гостей стала возникать почти сразу, а уже на исходе четверти часа у хозяев появился явный голевой момент. Пас Ламина Ямаля из глубины внешней стороной стопы вывел один на один Феррана Торреса. Тот, прежде чем бить, уложил на газон и обошел Люка Шевалье, но своего вратаря подстраховал Илья Забарный, в подкате преградивший мячу путь в ворота. А где-то пять минут спустя Торрес все-таки загнал мяч в ворота соперника. «Барселона» раскачала оборону ПСЖ тремя изумительными поперечными передачами в одно касание. Последнюю из них, голевую то есть, сделал Маркус Рашфорд, прочувствовавший движение одноклубника идеально. Думал бы англичанин на мгновение дольше — был бы офсайд.

«Барселона» хватку не ослабила и после гола. Еще одну хорошую комбинацию она провела почти сразу. Разыграв стенку с Педри, Жюль Кунде нашел бежавшего по центру Дани Ольмо; места у него было многовато, но нанести неотразимый удар ему все-таки помешали. Разыгранный следом угловой тоже мог завершиться голом: мяч, пометавшись по штрафной, отлетел к Рашфорду, но и его выстрел принял на себя игрок обороны.

В эти минуты сложно было поверить, что ПСЖ, не выглядевший в общем-то беспомощно, имевший какие-то подходы к воротам оппонента, но не доводивший их до ума, ситуацию переломит. А он переломил.

Хватило одной молниеносной атаки: стремительной доставки мяча от своих ворот до чужой половины поля, спринта Нуну Мендеша и его прострела на Сенни Маюлю. 19-летний француз воспользовался ошибкой другого тинейджера Пау Кубарси и хладнокровно переиграл голкипера Войцеха Щенсного. В конце тайма гости создали еще один хороший момент, но оказавшийся на хорошей позиции Брэдли Барколя пустил мяч чуть выше перекладины.

Перерыв запал парижан не сбил. В дебюте второго тайма они продолжали лететь вперед. С какой остервенелостью Ибраим Мбайе прорвался по флангу, затоптав Кунде. С какой легкостью Барколя стартовал с места, запутав Жерара Мартина. С каким изяществом того же Мартина обыграл на углу штрафной Ашраф Хакими. Но с завершением не срослось у всех троих, и «Барселона», будто окрыленная тем, что счет 1:1 устоял, вскоре вновь стала задавать темп.

Проход Ламина Ямаля на излете часа игры удалось остановить лишь подножкой. А уж каким чудом парижане спаслись от пропущенного гола следом... Дани Ольмо же очутился совершенно один в центре штрафной площади противника, но, кажется, немного поспешил и угодил в одного из пластавшихся в воротах противников.

Инициатива еще несколько раз переходила из рук в руки, но отрезки парижского превосходства все же были продолжительнее.

Минут за десять до конца потрясающий шанс получил Ли Кан Ин, только что брошенный Луисом Энрике в игру, но его залп сотряс штангу. Наступившее после этого затишье убеждало в том, что победителя выявить не удастся. Однако развязка все-таки наступила. Последний набег гостей увенчал длинный пас Ашрафа Хакими и точный удар Гонсалу Рамуша. Португалец, первым делом обернувшийся на бокового арбитра и довольно долго в его сторону глядевший, видимо, с трудом поверил, что находился в правильном положении. В итоге его гол был засчитан, и ПСЖ присоединился к группе грандов, еще не терявших очков в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов — сыгравшим матчи второго тура во вторник мюнхенской «Баварии», мадридскому «Реалу» и миланскому «Интеру», а также лондонскому «Арсеналу», который в среду дома справился с «Олимпиакосом» из Пирея (2:0).

Внезапно к этой компании примкнул и чемпион Азербайджана «Карабах». Две недели назад он, отыграв отставание в два мяча, одолел лиссабонскую «Бенфику» на ее поле (3:2). Теперь он дома разбил крепкий «Копенгаген» (2:0), проведя мощный первый тайм и не уступив во втором. Голами отметились француз Абделла Зубир и ганец Эманнюэль Аддаи. А это значит, что за «Карабах» в текущей Лиге чемпионов забили аж пять разных футболистов.

Сюрпризом стал и результат матча с участием «Манчестер Сити». Команда Пепа Гвардиолы увезла из Монако лишь ничью. Она дважды выходила вперед благодаря голам Эрлинга Холанна, но дважды «Монако» сравнивал счет. Первый мяч хозяев на счету Джордана Тезе, а итоговый результат установил англичанин Эрик Дайер, реализовавший пенальти на 90-й минуте.

В других матчах дня «Ньюкасл» в Брюсселе разгромил местный «Юнион Сен-Жиллуаз» (4:0), дортмундская «Боруссия» на своем поле крупно обыграла «Атлетик» из Бильбао (4:1), «Наполи» оказался сильнее лиссабонского «Спортинга» (2:1). Вничью завершились встречи леверкузенского «Байера» с ПСВ из Эйндховена (1:1) и «Вильярреала» с туринским «Ювентусом» (2:2).

Помимо идущих пока без потерь «Баварии», «Реала», ПСЖ, «Интера», «Арсенала» и «Карабаха» в восьмерку лучших пока входят «Боруссия» и «Манчестер Сити», имеющие лучшую разницу мячей среди команд с четырьмя баллами. Очков пока не набрали алма-атинский «Кайрат», амстердамский «Аякс», «Атлетик» и «Бенфика». Третий тур основного этапа Лиги чемпионов пройдет 21–22 октября.

Роман Левищев