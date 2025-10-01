Ледники в горах Швейцарии за последние десять лет потеряли 24% объема

Швейцарские ледники потеряли четверть своего объема за последние десять лет. Об это сообщила национальная сеть мониторинга ледников GLAMOS.

Скорость таяния резко возросла: за последнее десятилетие ледники уменьшились на 24%. В 1990-х годах этот показатель составлял 10%. По данным GLAMOS, таяние в этом году является «колоссальным» и приближается к рекорду 2022 года.

Из-за малоснежной зимы и жарких летних месяцев ледники потеряли 3% своего объема. С 1970-х годов в стране исчезло 1100 ледников, добавили в сети мониторинга.

Руководитель GLAMOS Маттиас Хусс предупредил, что без принятия глобальных мер все швейцарские ледники могут практически исчезнуть к концу века. По его словам, замедлить процесс возможно только при условии сведения выбросов углекислого газа к нулю в течение 30 лет. В этом случае удастся спасти около одной трети ледников. Потеря ледников приведет к проблемам с водоснабжением и дестабилизации гор.