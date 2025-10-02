Фавориты идут своим путем

В пятом туре группового этапа FONBET Кубка России по футболу «Спартак», обыграв на выезде «Пари Нижний Новгород» — 2:1, оформил путевку в play-off. Как и он, в четвертьфинал «Пути Российской премьер-лиги» досрочно вышли «Локомотив» и ЦСКА. Дерби между ними завершилось в пользу армейцев, которые после нулевой ничьей в основное время взяли верх в серии пенальти — 4:2.

Через три дня после матча в рамках чемпионата России «Спартак» и «Нижний Новгород» встретились вновь, только сейчас переместились из Москвы на берега Волги. Причем нижегородцы впервые в нынешнем сезоне наконец-то сыграли на своем стадионе, на котором завершился плановый ремонт. И кроме, как на помощь родных стен, им не на что было рассчитывать, ведь они уже дважды уступили столичному клубу с крупным счетом — 0:4 на групповом этапе Кубка России и 0:3 в премьер-лиге. Хотя, несмотря на это, «Нижний» еще сохранял шансы на выход из группы даже «Путем РПЛ», так как отставал от занимавших второе место красно-белых на четыре очка.

В то же время и «Спартаку» пора было закрывать вопрос с путевкой в play-off, как это сделало махачкалинское «Динамо», и не откладывать его до последнего тура, в котором команду Деяна Станковича ждет всегда трудный выезд в Каспийск. Между тем матч в Нижнем Новгороде начался с удара нападающего хозяев Хуана Боселли в штангу, а вскоре уругваец и вовсе забил. Однако, как выяснил зоркий VAR, ранее Валерий Царукян нарушил правила на спартаковце Наиле Умярове в своей штрафной площади, и главному арбитру пришлось отменить гол, при этом назначив пенальти в противоположные ворота.

Так что после того, как Ливай Гарсия на 17-й минуте реализовал 11-метровый, 1:0 повели москвичи. Но Боселли проявил завидную настойчивость и на 28-й минуте положил красивый мяч со стандарта, да и вообще нижегородцы выглядели интереснее второго состава «Спартака».

Правда, их голкипер Вадим Лукьянов настолько расслабился без работы, что привез второй гол. «Нижнему» повезло, что мяч, который он закинул себе в сетку после навеса Кристофера Мартинса, перед этим вылетел за пределы поля.

Красно-белые, видимо, слишком рано сосредоточились на предстоящем дерби с ЦСКА в чемпионате и посчитали, что в Кубке выиграют малой кровью. В перерыве они произвели масштабные перестановки, заменив сразу четырех футболистов, но игра у них по-прежнему не ладилась, особенно в нападении. Редкую голевую ситуацию им удалось создать, когда после подачи со штрафного Пабло Солари Кристофер Ву бил головой. Хозяева же совсем перестали угрожать воротам Ильи Помазуна, а на 83-й минуте они еще оказались в меньшинстве, когда Свену Каричу предъявили вторую желтую карточку. Времени у гостей было немного, к тому же Гарсия упустил хороший момент, и все-таки в самой концовке они добыли трехочковую победу. На 93-й минуте Солари ассистировал Жедсону Фернандешу, который к дублю в недавнем матче чемпионата добавил и важный кубковый гол.

«Спартак» победил 2:1 и с десятью очками досрочно вышел в четвертьфинал «Пути РПЛ» из группы С. За третье место и путевку в play-off «Пути регионов» здесь поборются «Нижний Новгород» и «Ростов», который в пятом туре встретится на выезде с «Динамо».

«Локомотив» и ЦСКА, набрав в четырех турах девять и восемь очков соответственно, уже обеспечили себе выход из группы D. Им оставалось только разобраться с местами, потому что еще и «Акрон» со своими пятью очками претендовал на путевку в play-off «Пути РПЛ». Впрочем, клуб из Тольятти в последнее время показывал такие результаты, которые не позволяли рассматривать его как реального конкурента столичным грандам.

Ну а сами железнодорожники и армейцы зарубились в дерби на «РЖД Арене». И те, и другие, конечно, ротировали составы. Наставник ЦСКА Фабио Челестини, в частности, дал проявить себя 18-летнему новичку Глебу Пополитову, который на днях дебютировал и в чемпионате, выйдя на замену. Действовавший справа хавбек в первом тайме был очень активен и даже отметился опасным ударом над перекладиной. У хозяев выделялся нападающий Николай Комличенко. При более удачном стечении обстоятельств он вполне мог стать автором гола и результативной передачи. Забить ему помешал голкипер Владислав Тороп, а когда он ассистировал Владиславу Сарвели, одноклубник пробил из убойного положения выше ворот. Еще до перерыва запомнился эпизод с участием защитника «Локомотива» Максима Ненахова, который тоже промахнулся с удобной позиции. А у гостей помимо Пополитова наиболее был близок к цели Милан Гайич, хотя и у него возникли проблемы с прицелом.

В дебюте второго тайма армейский юниор имел уже стопроцентный момент, когда выскочил один на один с вратарем после паса Матеуса Алвеса. Пополитов вроде бы продемонстрировал техничную работу с мячом и все же попал в Илью Лантратова.

Несмотря на то что матч носил достаточно открытый характер, взломать оборону ни у кого не получалось.

Чтобы добиться хотя бы минимального перевеса, Челестини и его коллега Михаил Галактионов ввели в игру резервы, подняв со скамейки запасных своих ведущих исполнителей. Тем не менее даже многочисленные замены не нарушили сложившееся равновесие. Разве что у железнодорожников чуть не отличилась связка Дмитрия Воробьева с Алексеем Батраковым, а у армейцев Энрике Кармо зарядил в Лантратова. Основное время так и закончилось 0:0. Причем красно-синие уже дважды били послематчевые пенальти, потерпев поражения в сериях с «Акроном» и «Балтикой». Но, похоже, они подтянули этот элемент и с третьего раза одержали победу — 4:2. У красно-зеленых неожиданно дрогнул их лучший бомбардир Батраков, а следом и Артем Тимофеев ударил мимо.

Таким образом, ЦСКА и «Локомотив» с десятью очками поменялись местами, досрочно забрав путевки в play-off «Пути РПЛ». А «Балтика» и «Акрон», у которых теперь по пять баллов, поспорят за выход в четвертьфинал «Пути регионов». В пятом туре калининградцы отгрузили тольяттинцам на своем поле три безответных гола усилиями Чинонсо Оффора, Натана Гассама и Тентона Йенне. У «Балтики», наверное, шансы повыше с учетом того, что в последнем туре она принимает «Локомотив», тогда как «Акрон» отправится в гости к ЦСКА. Кроме того, на ее стороне преимущество по личным встречам.

В группе В «Крылья Советов» дома одолели «Сочи». Команды еще в основное время наколотили друг другу шесть мячей. Полузащитник гостей Михаил Игнатов открыл счет на 35-й минуте, но Роман Евгеньев быстро его сравнял, а на исходе первого тайма центрбек черноморцев Набиль Абердин поразил собственные ворота. Мартин Крамарич с пенальти на 70-й минуте восстановил равенство, а Никита Чернов на 82-й снова вывел хозяев вперед. Благодаря голу Антона Зиньковского на 87-й минуте «Сочи» свел матч к ничьей 3:3, однако в серии пенальти точнее были самарцы — 5:4. Все решил сейв вратаря Никиты Кокарева после удара Крамарича.

В итоге у «Крыльев» стало восемь очков, и по дополнительным показателям они опередили московское «Динамо». Теперь кто из них выйдет в play-off «Пути РПЛ» со второго места, а кто продолжит выступление в «Пути регионов», определится в их очном противостоянии на финише группового этапа.

Александр Ильин