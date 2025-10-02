Курс доллара. Прогноз на 2–5 октября

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Может колебаться вокруг сложившихся уровней 81–82 руб./$. Недельные данные Росстата по инфляции отражают усиление инфляционного давления: индекс потребительских цен вырос на 0,13% по сравнению с 0,08% на предыдущей неделе. Это выступает в пользу более жесткой позиции Банка России на заседании в октябре, что оказывает поддержку российскому рублю. Мы ожидаем, что до конца этой недели валютный курс может колебаться вокруг сложившихся уровней 81–82 руб./$.

Илья Федоров,

главный экономист Слабые темпы роста экономики будут сдерживать спрос на валюту В ближайшей перспективе видим курс в районе 80–83 руб. за доллар. Слабые темпы роста экономики и привлекательность рублевых активов будут сдерживать спрос на валюту. Оказывать давление на рубль будут такие факторы, как завершение продажи валюты в рамках отложенных операций по зеркалированию расходов из ФНБ, снижение цены отсечения по бюджетному правилу. Повышение НДС сместит сезонность в импорте с четвертого квартала 2025 года на первый квартал 2026 года.