Курс доллара. Прогноз на 2–5 октября
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
На текущей неделе рубль уверенно укрепляет позиции против ведущих мировых валют. В среду внебиржевой курс доллара впервые за месяц опустился до 81 руб./$. Даже с учетом коррекции до 82,50 руб./$, потери с начала недели составили почти 80 коп. Официальный курс доллара, рассчитываемый Банком России, упал более чем на 2,1 руб., до 81,50 руб./$. Несмотря на завершение налогового периоды экспортеры продолжают активно продавать валюту, поддерживая тем самым курс рубля.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|«БКС Мир инвестиций»
|83.00-84.50
|«Цифра банк»
|82.00-86.00
|Банк Зенит
|85.00
|Банк Русский Стандарт
|83.00-85.00
|Консенсус-прогноз *
|84.19
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Может колебаться вокруг сложившихся уровней 81–82 руб./$.
Недельные данные Росстата по инфляции отражают усиление инфляционного давления: индекс потребительских цен вырос на 0,13% по сравнению с 0,08% на предыдущей неделе. Это выступает в пользу более жесткой позиции Банка России на заседании в октябре, что оказывает поддержку российскому рублю. Мы ожидаем, что до конца этой недели валютный курс может колебаться вокруг сложившихся уровней 81–82 руб./$.
Слабые темпы роста экономики будут сдерживать спрос на валюту
В ближайшей перспективе видим курс в районе 80–83 руб. за доллар. Слабые темпы роста экономики и привлекательность рублевых активов будут сдерживать спрос на валюту. Оказывать давление на рубль будут такие факторы, как завершение продажи валюты в рамках отложенных операций по зеркалированию расходов из ФНБ, снижение цены отсечения по бюджетному правилу. Повышение НДС сместит сезонность в импорте с четвертого квартала 2025 года на первый квартал 2026 года.
При этом добавить рублю волатильности может ужесточение геополитической риторики
На стороне национальной валюты — ожидания более медленного смягчения ДКП российским регулятором. А также спрос на российскую нефть, сентябрьский морской экспорт которой вырос до максимума за последние 16 месяцев. При этом добавить рублю волатильности может ужесточение геополитической риторики. Тем временем на стороне американского доллара в паре с рублем повышение доходности по американским казначейским облигациям UST. В фокусе мировых рынков — активное обсуждение решения по ставке Федрезервом США в октябре, где ожидается ее вероятное снижение на фоне относительно оптимистичной статистики по американскому рынку труда. На стороне евро — экономические показатели из еврозоны, где индекс доверия потребителей к экономике Германии вырос больше, чем прогнозировалось.