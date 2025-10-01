Госдеп США одобрил продажу Канаде систем РСЗО HIMARS

Пентагон одобрил продажу Канаде ракетных систем M142 HIMARS и сопутствующего оборудования на сумму $1,75 млрд. Возможные поставки оружия должны внести вклад «в коллективную оборону Западного полушария, а также в оборону и сдерживание в Европе».

В сообщении Агентства по сотрудничеству в области безопасности указано, что Канада запрашивала покупку 26 высокомобильных РСЗО M142 (HIMARS), 132 управляемых реактивных снарядов GMLRS и 64 баллистических ракет ATACMS.

Реализация возможной сделки «потребует многочисленных поездок в Канаду» для поддержки в развертывании оружия и обучения работе с ним. Они будут проходить примерно два раза в год.

Пентагон уведомил Конгресс о согласии на продажу. Далее утвердить или заблокировать сделку с Канадой должен парламент.