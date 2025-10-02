Ввод районных торговых центров в Москве к 2026 году вырастет почти втрое

Объем ввода районных торговых центров в Москве по итогам 2026 года может увеличиться почти втрое год к году — до 171 тыс. кв. м. Такой прогноз содержится в исследовании CORE.XP, с которым ознакомился «Ъ». При этом рынок торговой недвижимости в целом демонстрирует противоположную динамику: ввод крупных комплексов к концу 2026 года может сократиться на 70%.

Основной причиной бума малоформатных объектов стал всплеск девелоперской активности два года назад. «Такие объекты привлекали застройщиков хорошей ликвидностью и устойчивым потоком посетителей»,— пояснил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Дополнительным стимулом стала программа комплексного развития территорий мэрии Москвы, предусматривающая льготы при строительстве жилья в обмен на возведение коммерческой недвижимости.

Однако уже к 2027 году аналитики прогнозируют спад объемов нового строительства районных торгцентров на 80% из-за возможной конкуренции за арендаторов. «Девелоперы предпочитают откладывать сроки ввода проектов из-за рисков переполнения рынка»,— отметила директор подразделения торговой недвижимости CORE.XP Евгения Прилуцкая. Уровень вакантных площадей в малоформатных объектах уже достигает 10,6%, а в новых крупных комплексах — до 30%. Дополнительными препятствиями для девелоперов стали рост цен на оборудование и рабочую силу, а также замедление экспансии крупных ритейлеров.

Подробнее — в материале «Ъ» «В районах выстроилась торговля».