В районах выстроилась торговля

В результате всплеска девелоперской активности в сегменте строительства районных торгцентров в течение последних двух лет объемы ввода такой недвижимости уже по итогам 2026 года могут увеличиться почти втрое год к году, до 171 тыс. кв. м. Такие комплексы более устойчивы в период экономической турбулентности и довольно быстро окупаются. Впрочем, девелоперы с большой вероятностью начнут откладывать ввод своих проектов, поскольку бум нового строительства может спровоцировать высокую конкуренцию за арендатора.

По итогам 2026 года объем ввода районных торговых центров в Москве увеличится почти втрое год к году, до 171 тыс. кв. м, прогнозируют в консалтинговой компании CORE.XP. Это отличается от динамики на рынке торговой недвижимости в целом: объем нового строительства торговых комплексов всех форматов к концу 2026 года может упасть на 70% год к году, подсчитала руководитель департамента исследований и аналитики консалтинговой компании CMWP Полина Афанасьева.

Такой скачок объемов ввода в сегменте районных торгцентров связан с выходом на рынок проектов, заложенных пару лет назад во время всплеска девелоперской активности, отмечает вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. По его словам, такие объекты привлекали застройщиков хорошей ликвидностью и устойчивым потоком посетителей.

Еще одним драйвером нового строительства на рынке небольших торговых центров стало изменение потребительского поведения — сейчас спросом у покупателей пользуются объекты «у дома», предоставляющие товары повседневного спроса и услуги, добавляет директор подразделения торговой недвижимости CORE.XP Евгения Прилуцкая. По ее словам, дополнительный прирост объемов ввода обеспечила реализуемая мэрией Москвы программа комплексного развития территорий, в рамках которой девелоперы должны возводить объекты коммерческой недвижимости для получения льгот при строительстве жилья.

Кроме того, малоформатные комплексы в отличие от крупных объектов более устойчивы к экономическим изменениям, говорит руководитель департамента исследований и аналитики консалтинговой компании IBC Real Estate Екатерина Ногай. Между тем, обращает внимание Евгения Прилуцкая, к концу 2027 года объем нового строительства районных торговых комплексов может упасть на 80% год к году, до 33,7 тыс. кв. м, в 2028 году — еще на 59%, до 13,9 тыс. кв. м.

Впрочем, прогноз может скорректироваться. Сейчас девелоперы предпочитают откладывать сроки ввода своих проектов — это связано с возможной конкуренцией за арендаторов, которая может сложиться на фоне резкого выхода на рынок большого объема торговых площадей, отмечает госпожа Прилуцкая. Вакансия в этом сегменте и так находится на достаточно высоком уровне: по итогам января—июня доля свободных торговых пространств в малоформатных объектах составляет 10,6%, подсчитали в CORE.XP.

Проблемы с заполняемостью испытывают не только районные торговые центры, но и крупноформатные комплексы. Например, в новых объектах доля свободных площадей сейчас составляет около 30%, подсчитала Екатерина Ногай. По ее словам, это связано с замедлением развития многих крупных ритейлеров, которые активно развивались после ухода из РФ международных брендов, и экспансией компаний из сферы электронной коммерции.

Сложившаяся обстановка просто не позволяет застройщикам реализовывать рентабельные проекты. Кроме того, отмечает операционный директор сети торгово-развлекательных комплексов «Парк Хаус» Елена Енина, дополнительным препятствием для девелоперов торговой недвижимости является устойчивый рост цен на оборудование и рабочую силу.

