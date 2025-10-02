Онлайн-агентства пожаловались в ФАС на «Сирена-Трэвел»

Онлайн-тревел-агентства (ОТА) обратились в ФАС с жалобой на действия АО «Сирена-Трэвел», через систему которой бронируется до 80% авиабилетов в России. Как выяснил «Ъ», компания переводит партнеров на договоры с дочерней структурой ООО «Миксвел», что приведет к росту стоимости их услуг в среднем на 10%.

Согласно новым условиям, вводится сбор в 190 руб. за каждый электронный билет и от 12 до 60 тыс. руб. за объем поисковых запросов. «Дополнительные сборы систем бронирования ложатся на агентов и транслируются в их сервисные сборы», — пояснил источник «Ъ» в группе «Аэрофлот». В АНО «Цифровизации и новых технологий» предупреждают, что растущие издержки ОТА могут быть включены в стоимость авиабилетов, особенно в бюджетном сегменте.

Эксперты отмечают, что для доказательства нарушения антимонопольного законодательства ФАС потребуется установить доминирующее положение «Сирены-Трэвел» на рынке. Альтернативой работе с продуктами «Сирены» для ОТА остается переход на прямые каналы продаж через протокол NDC.

Подробнее — в материале «Ъ» «Агентам сняли бронь».