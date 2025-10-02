Агентам сняли бронь

Онлайн-тревел-агентства (ОТА) пытаются привлечь внимание Федеральной антимонопольной службы к действиям крупнейшей хостинговой системы на авиарынке — АО «Сирена-Трэвел», через сервисы которого, по оценке рынка, в России продается 80% билетов. Компания перевела договоры с посредниками на дочернюю структуру, что может привести к росту цен на ее услуги на 10%. Растущие издержки ОТА могут перекладывать в цены на билеты.

АНО «Цифровизации и новых технологий» обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой не допустить роста цен на авиабилеты из-за действий АО «Сирена-Трэвел», следует из письма организации от 23 сентября (копия есть у “Ъ”). Компания уведомила ОТА об отказе от действующих договоров. Соглашение им предлагается заключить с другим юрлицом — ООО «Миксвел». Это связано с глобальными технологическими и инфраструктурными изменениями, следует из уведомления для агентов (есть у “Ъ”). Их суть не проясняется. В АО «Сирена-Трэвел» и ФАС на вопросы “Ъ” оперативно не ответили. Представители нескольких ОТА подтвердили “Ъ” получение уведомлений.

АО «Сирена-Трэвел» — крупнейший поставщик IT-решений для авиаотрасли. В его ключевом портфеле — система Leonardo, которая обеспечивает управление расписанием перелетов, продажами авиабилетов. В отчетности «Сирены-Трэвел» за 2024 год бенефициарами компании названы Ибрагим и Расул Сулеймановы. Выручка компании в 2024 году составила 6,83 млрд руб., увеличившись на 16% год к году. Чистая прибыль выросла 20%, до 2,9 млрд руб.

Через Leonardo бронируется до 80% всех авиабилетов в России, говорят собеседники “Ъ” на авиарынке. Оставшуюся долю занимает ORS, которая сотрудничает с компаниями S7 и «Азимут». У «Сирены-Трэвел» уникальное доминирующее положение: билеты на многие авиакомпании оформить через другие системы невозможно, говорит гендиректор платформы «Ракета» Дмитрий Кривошеев. Он поясняет, что до 2022 года ОТА могли найти рейсы крупных игроков, например «Аэрофлота» и S7, в иностранных глобальных системах дистрибуции (GDS), но сейчас для российских компаний они недоступны.

ООО «Миксвел» на конец 2014 года контролировалось АО «Сирена-Трэвел»: компании принадлежало 74% долей. Сейчас структурой владеют Ибрагим Сулейманов (24,8%), Расул Сулейманов (24,6%), Артур Суринов (24,6%) и Иннокентий Баскаков (26%). Последний — сын гендиректора «Сирены-Трэвел» Михаила Баскакова, знают источники “Ъ”. Они объясняют, что решение передать агентский бизнес «дочке» принято летом из-за отсутствия в нем перспектив. Сама «Сирена-Трэвел» сосредоточится на услугах перевозчикам.

Для агентов договор с «Миксвел» закладывает новый принцип ценообразования, следует из обращения в ФАС. Устанавливается сбор в размере 190 руб. за каждый оформленный электронный билет и 11 руб. за каждый электронный многоцелевой документ (отражает оплату дополнительных услуг). Ежемесячная плата за доступ к контенту снижается с 44,8 тыс. до 14,8 тыс. руб. Но вводится дополнительная тарификация за число сделанных запросов — от 12 тыс. руб. (до 1 млн запросов в месяц) до 60 тыс. (от 200 млн запросов).

В итоге услуги хостинговой системы для ОТА подорожают в среднем на 10%, считает гендиректор АНО «Цифровизации и новых технологий» Алексей Кожевников. Расходы, по его словам, будут отнесены к стоимости авиабилетов, особенно в сегменте бюджетных перевозок. «Дополнительные сборы систем бронирования ложатся на агентов и транслируются в их сервисные сборы, а не в тариф билета»,— замечает источник “Ъ” в группе «Аэрофлот». Для перевозчиков условия сейчас не меняются. Хотя собеседник “Ъ” в другой компании замечает, что услуги «Сирены-Трэвел» регулярно дорожают и эти издержки приходится перекладывать на пассажиров. В «Аэрофлоте», S7, AzurAir, RedWings от комментариев воздержались.

Чтобы говорить о нарушении «Сиреной-Трэвел» антимонопольного законодательства ФАС, по словам юриста Vegas Lex Камиллы Истамовой, сначала придется установить ее доминирующее положение на рынке. Тогда навязывание невыгодных условий контрагентами может стать злоупотреблением. Любое повышение тарифов доминирующей компании должно быть обоснованным: потребуется доказать увеличение издержек, поясняет консультант «Каменская & партнеры» Даниил Лапухин. Гендиректор Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш предупреждает, что только оценка рыночной доли компании может растянуться на год.

Дмитрий Кривошеев называет единственной альтернативой «Миксвел» для ОТА — переход на прямые каналы продаж через протокол NDC. Собеседники “Ъ” в трех компаниях пояснили, что делают ставку именно на такое решение.

Александра Мерцалова, Айгуль Абдуллина