В Ярославле завершила работу Кинолаборатория полного цикла

В Ярославле с 22 по 28 сентября работала Кинолаборатория полного цикла — всероссийская образовательная программа Фонда поддержки регионального кинематографа. Победителями по итогам питчинга стали Артур Радзинский («Любовь твоя»), Анастасия Шкитина, («В ожидании льда»), Константин Пессяников, «Мне нечего сказать вам на прощание». Специальный приз от наставников получила Мария Голданова с проектом «Внутри греха». Об этом сообщили организаторы лаборатории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фонд поддержки регионального кинематографа Фото: Фонд поддержки регионального кинематографа

Ярославль стал городом-лидером по объему заявок, поступивших от начинающих кинематографистов, профессионалов кино и его любителей для участия в кинолаборатории. Как сообщили организаторы, для участия заявились 120 претендентов, из которых отобрали 20, в том числе 7 из Ярославской области. В течение недели они работали в мастерской над своими замыслами совместно с наставниками.

«Это было удивительное погружение в мир очень разных историй. Самое завораживающее — это тот путь, который проходят за эту неделю авторы в понимании сильных сторон своего проекта. Самое трогательное, видеть на питчинге уверенного режиссера с абсолютно понятной для него идеей»,— сказала наставник, режиссер, сценарист и продюсер Юлия Миронова.

Проекты участников кинолаборатории включали такие темы, как связь поколений, жизнь провинциальных фабрик, труды градозащитников, традиции византийского пения. Были и неординарные идеи, например, комедийный сериал о кассире.

«Основной показательный результат мы увидим через год-два, когда станет понятно, смогли ли участники реализовать эти проекты»,— сообщила креативный продюсер кинолаборатории Ирина Шаталова.

Ярославская мастерская стала пятой в череде региональных мастерских 2025 года и, как и другие федеральные округа, имела свои особенные черты.

«На мой взгляд, отличительная особенность ярославской лаборатории, так как это центральный округ и максимальная близость к столице, — в высокой конкуренции. Мы увидели достаточно неплохой уровень подготовки участников. Может быть из-за атмосферы соперничества у людей здесь меньше иллюзий, восторженности, веры в волшебный мир кино, а более трезвый взгляд на мир кинотворчества»,— сообщила креативный продюсер кинолаборатории Ирина Шаталова.

После Ярославля мастерская открылась в Саратове, а дальше такие же мероприятия пройдут в Сочи и Архызе. До столицы Золотого кольца кинолаборатории состоялись на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Алла Чижова