В Сенате США не смогли возобновить работу правительства

Демократическая и Республиканская партии США сегодня вынесли на голосование Сената два законопроекта, которые направлены на возобновление финансирования работы правительства страны. Законопроекты были отклонены. Шатдаун, который длится уже больше 14 часов, сохраняется.

За проект закона, который разработали республиканцы, проголосовали 55 сенаторов, против выступили 45. Законопроект демократов поддержали 47 членов Сената, против выступили 53. Для принятия документа нужно набрать по крайней мере 60 голосов.

Работа правительства сегодня приостановилась, в частности, из-за разногласий сенаторов по вопросу расходов на здравоохранение. Демократы хотят выделить больше $1 трлн для помощи малоимущим, инвалидам и другим социально незащищенным лицам. Республиканцы же рассчитывают, что демократы от своих требований отступят.

В последний раз шатдаун в США произошел в 2018 году, в предыдущий президентский срок Дональда Трампа. Правительство тогда остановило работу по другой причине — сенаторы не договорились профинансировать строительство стены на границе с Мексикой.

Подробнее — в материале «Ъ» «Штатный шатдаун».