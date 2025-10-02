Российский бренд одежды Yollo закроет магазины

Молодой российский бренд одежды Yollo в ближайшие полгода закроет всю розничную сеть. Как выяснил «Ъ», компания ведет переговоры с арендодателями о досрочном выходе из торговых центров. Несколько магазинов, включая точки в московских «Афимолл Сити» и «Метрополисе», уже прекратили или завершают работу распродажами.

В сентябре Yollo также полностью прекратил продажи через собственный сайт. После закрытия флагмана в «Афимолле» у бренда останется восемь магазинов в Москве, Воронеже, Краснодаре и Екатеринбурге.

Владельцем товарного знака является ООО «Пикник», связанное с семьей экс-чиновника и угольного бизнесмена Руслана Ростовцева. Несмотря на шестикратный рост выручки в 2024 году, компания сохранила убыток в 259 млн руб. Эксперты связывают закрытие сети с неопределенным позиционированием бренда и общей сложностью работы на бывших площадях ушедших иностранных ритейлеров.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Одежда оказалась не по плечу».