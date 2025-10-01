ООН обеспокоена давлением на УПЦ

Эксперты управления комиссара ООН по правам человека выразили обеспокоенность из-за давления на Украинскую православную церковь (УПЦ).

«Вопрос о предполагаемых церковных и канонических связях Украинской православной церкви с Московским патриархатом, который в настоящее время находится под судебным контролем, ограничивает свободу вероисповедания и религиозной практики»,— написано в сообщении экспертов (цитата по «РИА Новости»).

Эксперты предупредили, что попытки идеологически обосновать роспуск религиозных организаций несут риски криминализации свободы мысли, религии или убеждений.

В начале сентября Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести подала в суд иск о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ. Основанием стало признание УПЦ аффилированной с Русской православной церковью.

