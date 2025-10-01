Мэром Курска может стать единорос Маслов

В Курске в комиссию под руководством губернатора Александра Хинштейна поступили документы пятерых кандидатов на пост мэра. Свои программы 3 октября представят глава Рыльского района Андрей Белоусов, руководитель регионального исполкома ЕР Евгений Маслов, депутат-коммунист Светлана Канунникова, представитель «Новых людей» Дмитрий Кушхов и предприниматель Андрей Конев.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Из их числа отберут двух финалистов, чьи кандидатуры господин Хинштейн внесет в горсобрание. Окончательное голосование за нового градоначальника состоится 8 октября. По данным «Ъ», фаворитом отбора считают Евгения Маслова. Сам он в комментарии для «Ъ» призвал не торопить события, отметив, что все кандидаты находятся в равных условиях.

Пост мэра Курска стал вакантен в апреле после отставки Игоря Куцака, который ранее получал публичные выговоры от губернатора.

