Кассация отменила снос гостиниц в Геленджике из-за пропуска сроков

Четвертый кассационный суд отменил решение о сносе гостиничного комплекса «Можжевеловая роща» в поселке Кабардинка под Геленджиком. Таким образом, кассация разрешила спор между прокуратурой и предпринимателем Каро Сипки в пользу последнего.

Прокуратура Геленджика требовала снести объекты, доказывая, что компания «Можжевеловая роща» вела строительство самовольно — без разрешения и необходимых экспертиз. Краснодарский краевой суд в августе 2024 года удовлетворил эти требования.

Однако кассация указала, что исковые сроки по делу были пропущены. Первоначальный иск прокуратуры был предъявлен еще в 2012 году, и тогда Геленджикский горсуд отказал в сносе. Прокуратура не обжаловала это решение своевременно, а восстановление срока подачи жалобы спустя 13 лет кассационный суд счел необоснованным, поскольку это нарушает принцип стабильности судебных актов. Дело направлено на новое рассмотрение.

