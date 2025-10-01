«Можжевеловая роща» избежала вырубки

Кассационный суд разрешил в пользу ответчика спор между прокуратурой Геленджика и предпринимателем Каро Сипки о судьбе рекреационных объектов в курортном поселке Кабардинка. Надзорное ведомство настаивало на том, что принадлежащая господину Сипки компания «Можжевеловая роща» вела строительство самовольно, поэтому гостиничный комплекс подлежит сносу. Краснодарский краевой суд поддержал прокуратуру, но кассация указала на пропуск исковых сроков — претензии надзора господину Сипки были предъявлены еще в 2012 году. Дело направлено на новое рассмотрение.

В Краснодаре Четвертый кассационный суд общей юрисдикции (КСОЮ) отменил решение Краснодарского краевого суда, который в августе 2024 года по иску прокурора Геленджика обязал предпринимателя Каро Сипки снести рекреационные объекты на окраине поселка Кабардинка. Комплекс, состоящий из нескольких гостиниц, расположен на 1527-м километре трассы М4 «Дон», на месте кемпинга «Можжевеловая роща». На днях дело было отправлено обратно в краевой суд на новое рассмотрение.

Проект туристического кластера «Можжевеловая роща» впервые был представлен на международной выставке MIPIM в городе Канне в марте 2012 года. Соглашение о намерениях подписали департамент курортов и туризма Краснодарского края, мэрия Геленджика и ООО «Можжевеловая роща».

Инвестор взял на себя обязательство построить гостиничный комплекс на 1,5 тыс. мест на участке площадью 7,1 га, принадлежащем предпринимателю Каро Сипки.

В июне 2012 года прокуратура Геленджика обратилась в суд с иском о сносе строящихся объектов. Надзорное ведомство указало на то, что застройщик ведет работы без разрешения на строительство, а также в отсутствие государственной экспертизы проекта и экологической экспертизы. Геленджикский городской суд в ноябре 2012 года отказал прокуратуре, сославшись на то, что отсутствие разрешения на строительство не может служить единственным основанием для решения о сносе самовольной постройки.

Судебный акт не был своевременно обжалован, но в марте 2024 года администрация Геленджика попросила суд восстановить сроки подачи жалобы, пояснив, что в 2012 году документ не поступил в мэрию. Сроки апелляции были восстановлены, и в августе 2024 года Краснодарский краевой суд отменил решение Геленджикского горсуда, обязав застройщика демонтировать гостиничные объекты.

В решении было указано, что капитальное строительство при отсутствии разрешения нарушает права жителей и гостей города-курорта Геленджик на благоприятную окружающую среду.

Спор о «Можжевеловой роще» продолжился в Четвертом кассационном суде. Сначала застройщик обжаловал восстановление срока подачи жалобы, кассация согласилась с тем, что у мэрии не было уважительных причин для пропуска времени обращения в суд. «Восстановление срока спустя 13 лет нарушает принцип стабильности вступивших в законную силу судебных постановлений»,— говорится в решении Четвертого КСОЮ. Затем коллегия по гражданским делам кассационного суда, сославшись на несвоевременность подачи апелляционной жалобы, аннулировала решение крайсуда по существу. В судебном акте кассации также указано, что Каро Сипки является ненадлежащим ответчиком — объекты рекреационного комплекса «Можжевеловая роща» принадлежат «другим лицам».

