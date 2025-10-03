Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Сегодня исполняется 45 лет министру РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев:

— Уважаемый Алексей Олегович! Примите мои искренние поздравления с днем рождения! Вот уже десять лет Вы занимаетесь развитием Дальнего Востока и Арктики. С каждым годом это направление становится все более значимым для обеспечения будущего нашей Родины. Ваш вклад в эту работу трудно переоценить. «Росатом» признателен Вам за успешное сотрудничество в развитии Северного морского пути. Уверен, что с Вашей поддержкой мы справимся с новыми задачами — созданием Трансарктического транспортного коридора и строительством атомных станций, которые обеспечат рост дальневосточных и арктических территорий. Желаю Вам успехов во всех начинаниях!

