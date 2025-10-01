Российский ВВП в августе вырос на 0,4%

Рост ВВП России за август составил 0,4% в годовом выражении, следует из обзора Минэкономразвития. За январь—август, по оценкам ведомства, показатель вырос на 1,0%.

По подсчетам министерства, ВВП прибавил 2,7% в январе, 0,5% в феврале, 1,1% в марте, 1,5% в апреле, 0,7% в мае, 1,0% в июне и 0,4% в июле. В сентябре министерство изменило прогноз роста экономики: с 2,5% в апрельской версии до 1% в 2025 году, и с 2,4% до 1,3% в 2026-м. Параметры снизили из-за большего, чем ожидалось, замедления экономики. При этом в министерстве теперь ждут ускоренного замедления инфляции — до 6,8% в конце 2025 года и до 4% в 2026-м

Подробнее — в материале «Ъ» «Консервативно-оптимистический прогноз».