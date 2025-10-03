Из свежей почты

Женя Степанищев, 9 лет, аутизм, задержка психоречевого развития, требуется курсовое лечение. 218 319 руб.

Внимание! Цена лечения 252 319 руб. Телезрители ГТРК «Ока» соберут 34 тыс. руб.

До полутора лет Женя развивался по возрасту. Лепетал, отзывался на имя, интересовался игрушками. А к двум годам его развитие затормозилось, сын перестал реагировать на речь, часто впадал в истерику. Ему поставили диагноз «ранний детский аутизм». В московском Институте медтехнологий (ИМТ) врачи смогли добиться улучшения: Женя заговорил, стал спокойнее и общительнее. Сейчас сын учится в коррекционной школе, знает буквы, считает до десяти. Чтобы закрепить результат и двигаться дальше, лечение надо продолжать, а мы уже не можем его оплачивать. Аксана Степанищева, Рязанская область

Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «У Жени аутизм, задержка психоречевого развития. Нужно продолжить лечение, сформировать активный словарный запас, улучшить память и концентрацию внимания».

Арина Самозванова, 1 год, деформация черепа, требуется лечение с помощью специальных шлемов. 172 940 руб.

Внимание! Цена лечения 203 940 руб. Телезрители ГТРК «Тула» соберут 31 тыс. руб.

Когда дочке был месяц, я заметила, что у нее затылок справа стал приплюснутым. Со временем деформация усилилась, начал выпирать лоб. Арину обследовал нейрохирург и сказал, что у нее деформация черепа, которая препятствует росту и развитию мозга. Это может привести к неврологическим осложнениям, нарушению зрения, слуха. Дочке назначено лечение шлемами-ортезами, которые будут направлять рост черепных костей. Лечение надо начинать срочно, а мы не в силах оплатить изготовление дорогих шлемов. Помогите! Анна Самозванова, Тульская область

Нейрохирург детского отделения НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Леонид Сатанин (Москва): «Арине требуется коррекция деформации черепа при помощи краниальных ортезов (шлемов). В течение года по мере роста понадобятся два-три шлема. В результате голова ребенка приобретет анатомически правильную форму».

Саша Игнатенко, 3 года, врожденная деформация обеих стоп, требуется хирургическое лечение. 199 205 руб.

Внимание! Цена лечения 436 205 руб. ООО «ОЗЭУ» внесло 25 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 175 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Липецк» соберут 37 тыс. руб.

Саша и Лиза, наши близняшки, родились с подвернутыми ножками. У Саши обе стопы были деформированы, а у Лизы — только левая. Лечили дочек в городской детской больнице. Стопы у Саши подровнялись, к году дочка начала ходить. Но левая стопа у нее опять сильно подвернулась. Нам рекомендовали обратиться к доктору Вавилову в Ярославле. Он берется провести Саше хирургическое лечение, но оплатить его мы не в состоянии. У нас четыре дочки, старшей девять лет. Муж рабочий на стройке. Марина Игнатенко, Липецкая область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «У Саши произошел рецидив деформации стоп. Мы планируем провести курс этапных гипсований по методу Понсети и хирургическое лечение. В результате девочка сможет нормально ходить».

Артем Синяев, 13 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 286 032 руб.

Внимание! Цена операции 502 032 руб. ООО «ОЗЭУ» внесло 25 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 155 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 36 тыс. руб.

Сын рос здоровым и активным, но к девяти годам ослабел, начались головные боли и покалывание в груди, повышалось давление, появилась одышка. Артема обследовали и поставили диагноз: врожденный порок сердца, дефект межпредсердной перегородки. Теперь сын на учете у кардиолога и невролога, он не может долго ходить — очень устает и сильно потеет. Специалисты Томского НИИ кардиологии готовы провести щадящую операцию, без вскрытия грудной клетки. К сожалению, средств на оплату операции у нас нет. Антон Синяев, Омская область

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «У Артема врожденный порок сердца. Мальчику требуется срочная операция, мы проведем ее эндоваскулярно, закроем дефект при помощи окклюдера. Это щадящее вмешательство, после него Артем быстро восстановится».

