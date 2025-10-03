Для спасения Вари Балакеревой не хватает 991 577 рублей

Онколог Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Анна Засульская (Санкт-Петербург): «У Вари острый лимфобластный лейкоз, девочке провели химиотерапию. Благодаря лечению достигнута ремиссия, но, к сожалению, неполная, остается минимальная остаточная болезнь. В дальнейшем это угрожает развитием рецидивов. По жизненным показаниям для достижения полной ремиссии Варе необходима иммунотерапия препаратом блинатумомаб».

Стоимость лекарства 2 029 577 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 1 млн руб. Телезрители ГТРК «Славия» соберут 38 тыс. руб. Не хватает 991 577 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Варю Балакереву, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Вари — Надежды Витальевны Балакеревой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).