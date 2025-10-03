Итоги акции «Дети вместо цветов — 2025»

В рамках ежегодной акции «Дети вместо цветов» в Русфонд поступило 733 пожертвования на сумму 2 008 829 руб.

Самым активным регионом стала Москва: столичные школьники собрали 1,163 млн руб. На втором месте — Свердловская область (124 тыс. руб.), на третьем — Санкт-Петербург (119 тыс. руб.). В акции также приняли участие школы и классы из Башкортостана, Республики Крым, Татарстана, Краснодарского и Приморского краев, Воронежской, Иркутской, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской и Самарской областей.

Для девяти детей пожертвования поступили адресно. Так, для полуторагодовалой Яны Неук из Калининграда, нуждающейся в срочной реконструкции черепа, 35 тыс. руб. собрали ученики 4-го «Л» класса гимназии №40, где учится старший брат девочки.

В целом помощь получили 30 детей (подробности на rusfond.ru). Спасибо, дорогие друзья!