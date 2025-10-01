Основатель ВНПО «Принт» получил семь лет за мошенничество с оборонзаказом

Основатель и гендиректор столичного ВНПО «Принт» Сергей Котович приговорен к семи годам колонии за мошенничество при выполнении секретного гособоронзаказа. Ущерб Минобороны, по данным «Ъ», оценивается в 200 млн руб.

Пресненский суд Москвы признал вину Котовича в хищении бюджетных средств полностью доказанной. Преступление совершено при работах на двух объектах в рамках госконтракта. Дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) возбудили в сентябре 2023-го, а менее чем через год суд вынес приговор. Адвокат осужденного комментариев не дает.

Защита настаивала на невиновности, утверждая, что контракт 2020 года выполнен и оплачен без нареканий. Однако в открытом доступе данные о контрактах «Принта» с военным ведомством отсутствуют. Финансовая отчетность компании показывает, что в 2021 году выручка фирмы резко выросла до 180 млн руб., что может быть связано с оспариваемой сделкой.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Семь лет за совсекретно».