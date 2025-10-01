Семь лет за совсекретно

Как стало известно “Ъ”, семь лет лишения свободы за махинации при реализации секретного гособоронзаказа получил учредитель и гендиректор столичного ООО «Внедренческое научно-производственное и обслуживающее предприятие "Принт"» (ВНПО «Принт») Сергей Котович. Нанесенный Минобороны ущерб оценивается, по некоторым данным, в сумму около 200 млн руб.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), фигурантом которого является бизнесмен Сергей Котович, столичная полиция возбудила в сентябре 2023 года, а уже менее чем через год Пресненский суд приступил к его рассмотрению. Судья Ольга Киселькова признала вину подсудимого в хищении бюджетных средств, выделенных Минобороны ВНПО «Принт» на выполнение неких секретных работ на двух объектах в рамках гособоронзаказа, полностью доказанной.

По итогам судебного разбирательства Сергей Котович отправился в колонию общего режима на семь лет. Адвокат осужденного комментировать приговор не стал.

Отметим, что около четырех месяцев расследование этого дела велось в отношении неустановленных лиц, а 11 января 2024 года предприниматель был вызван на очередной допрос, после которого его и задержали. Через два дня Никулинский райсуд Москвы по ходатайству следователя отправил Сергея Котовича в СИЗО — в том числе на основании того, что тот может скрыться за границей, где у него имеется недвижимость.

Во время избрания меры пресечения, в апелляционных жалобах на арест, а также в ходе рассмотрения дела в суде по существу защита предпринимателя утверждала, что тот не совершал инкриминируемого ему преступления. Контракт, о котором идет речь в уголовном деле, по словам представителя Сергея Котовича, был выполнен и оплачен в 2020 году и каких-либо возражений ни от кого не поступало. Более того, утверждал защитник, ВНПО «Принт» «длительное время выполняет государственный оборонный заказ, работы носят секретный характер, а при определении цены контракта стоимость многократно проверяется Министерством обороны РФ».

Впрочем, в открытом доступе упоминание о каких-либо контрактах ВНПО «Принт» с Минобороны и вообще о взаимоотношениях военного ведомства с этой коммерческой фирмой отсутствует.

Основным видом ее деятельности заявлены научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Кроме того, ООО занимается производством элементов электронной аппаратуры, интегральных электронных схем, печатных плат, коммуникационного оборудования и проч.

Зарегистрировано ВНПО «Принт» было еще в 1996 году как микропредприятие с уставным капиталом 10 тыс. руб., но в 2018 году сменило владельца. Тогда им стала супруга господина Котовича Виктория Котович. Сам же он до этого являлся учредителем нескольких фирм, включая краснодарское ООО «Военно-мемориальный центр "Ритуал"», занимавшееся организацией похорон и предоставлением ритуальных услуг. А вплоть до 2022 года продолжал числиться учредителем и гендиректором ООО «Кубаньснабкабель». Еще через год, после ликвидации этой фирмы, предприниматель стал единоличным владельцем ВНПО «Принт». Впрочем, судя по возникшим к нему претензиям правоохранителей по исполнению контракта Минобороны 2020 года, именно Сергей Котович начиная с 2018 года являлся в ВПНО «Принт» главным действующим лицом.

О том, что за работы компания бизнесмена выполняла для военного ведомства и какова была сумма контракта, ни следствие, ни защита Сергея Котовича не говорят, ссылаясь на секретность.

Но судя по финансовой отчетности этого ООО за 2021 год, можно предположить, что речь может идти о контракте стоимостью около 200 млн руб.

За последние десять лет фирма показывала относительно скромную выручку и чистую прибыль, лишь единожды превысившую 50 млн руб. Например, в 2020 году ВНПО «Принт» заработало чуть более 10 млн руб. (чистая прибыль — 1,7 млн руб.). Исключением стал как раз 2021 год, когда в отчетность, скорее всего, попали данные по контракту с Минобороны. Тогда выручка составила почти 180 млн руб., а чистая прибыль — около 18,9 млн руб.

Олег Рубникович