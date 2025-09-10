Мундеп из Петербурга предложил запретить движение на СИМ около школ и поликлиник

Депутат МО поселок Шушары, глава Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил запретить использование электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности около школ и поликлиник. Свою идею мундеп изложил в обращении на имя руководителя Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения России Михаила Черникова, пишет RT.

Господин Ветров считает, что движение СИМ также должно быть полностью ограничено вблизи училищ, детских садов и других образовательных учреждений для несовершеннолетних. Муниципальный депутат отмечает, что электросамокаты — по-прежнему одна главных угроз на дорогах и тротуарах.

«Прошу вас рассмотреть возможность полного ограничения движения самокатов и приравненных к ним средств индивидуальной мобильности вблизи школ, училищ, детских садов, поликлиник и иных детских учреждений»,— содержится в тексте обращения.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что кикшеринговые компании договорились с комтрансом Петербурга о перечислении средств в городской бюджет на обустройство инфраструктуры для СИМ.

Татьяна Титаева