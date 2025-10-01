Всему виной гон: электричка сбила очередного лося под Петербургом

Около шести часов утра 30 сентября на 9-м км железнодорожного перегона Петрокрепость – Кирпичный завод электричка, следовавшая из Невской Дубровки в Петербург, сбила лося, сообщает пресс-служба транспортной полиции СЗФО.

Фото: Пресс-служба БУ «Управление по охране животного мира» по Омской области

Животное перебегало пути перед близко идущим составом, машинист применил экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось. Информацию о происшествии передали в комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Всеволожского района.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что похожий случай произошел вечером 22 сентября на 22-м км перегона Саблино – Колпино. Лося сбила электричка сообщением «Санкт-Петербург – Иваново».

Андрей Маркелов