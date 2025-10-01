«Мир через силу — отнюдь не шутки»

США снова перебрасывают на Ближний Восток самолеты-заправщики и авианосец Gerald R. Ford. Согласно данным сайта Flightradar, военно-транспортные самолеты Boeing KC-135 Stratotanker уже прибыли на авиабазу Аль-Удейд в Катаре. Аналогичная ситуация наблюдалась в июне, накануне 12-дневной войны Израиля и Ирана. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Дональд Трамп демонстрирует миру изменения правил игры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

На фоне экстренного сбора высших чинов армии США с участием верховного главнокомандующего и министра войны стали приходить сообщения о переброске американских сил на Ближний Восток. В частности, речь идет о самолетах-заправщиках и авианосце Gerald R. Ford. Подобная ситуация наблюдалась в июне текущего года перед 12-дневной войной Израиля и Ирана. Накануне, как известно, после десятилетнего перерыва вновь начали действовать санкции ООН против Исламской Республики. Попытки Китая и России их отсрочить на Совбезе не увенчались успехом. Меры эти очень болезненные для режима аятолл.

Дела в экономике страны обстоят совсем не лучшим образом. Местная валюта бьет рекорды падения. При всем при этом Тегеран категорически отказывается идти на какой-либо компромисс с Западом. Верховный лидер Али Хаменеи в своем недавнем выступлении заявил, что Иран не нуждается в ядерном оружии и не собирается его производить. Однако сотрудничество с МАГАТЭ приостановлено — никакого контроля за потенциально опасными объектами не осуществляется. Так что, как говорится, второй раунд военного принуждения к миру выглядит логичным и, главное, единственным в такой ситуации решением.

Впрочем, есть еще и хуситы, которые готовы воевать со всем миром. Кроме того, «Хамас» решает, принимать или нет мирный план Дональда Трампа по сектору Газа, который поддержало абсолютное большинство государств мира. Они не говорят нет, но выставляют некие дополнительные требования, которые вполне можно будет в итоге посчитать отказом. А если так, то переговоров, судя по всему, больше не будет, и останется только военное решение. Очень похоже, что Трамп дает понять: формула «мир через силу» — это отнюдь не шутки и не пустые красивые слова.

Нужно наглядно показать всем, кто сомневается и даже пытается иронизировать, мол, все это собрание генералов — лишь большое шоу, и не более того. В такой ситуации конкретные дела просто необходимы.

Что касается России, информированное агентство Bloomberg сообщает инсайд: «Группа семи» готовит очередное ужесточение санкций против Москвы. Главное направление — экспорт нефти. Соединенные Штаты, как известно, входят в G7. Возможно, это намек на то, что Вашингтон все-таки присоединится к антироссийским санкционным мерам, которые в первую очередь продвигает Европейский союз. По крайней мере, такие действия вписываются в декларируемые Белым домом новые подходы — означенный выше мир через силу.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе