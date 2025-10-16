Заводские настройки

Российские промышленные компании занимают высокие позиции в рейтинге импортозамещения IT в части софта и средние позиции по показателям замещения IT-оборудования, уступая организациям из электроэнергетики, здравоохранения, транспорта и логистики — об этом говорится в исследовании IT-холдинга Т1 «Пульс цифровизации». Сегодня импортозамещение программного обеспечения на промышленных предприятиях происходит неравномерно и варьируется в зависимости от отрасли. “Ъ” разбирался, каких успехов российские предприятия сумели добиться в области IT-импортозамещения, с какими проблемами они сталкиваются и какие задачи в плане перехода на отечественное ПО им предстоит решить в ближайшие годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Курс на замещение

В рамках исследования «Пульс цифровизации» специалисты IT-холдинга Т1 изучили цифровизацию 16 отраслей, а также 280 тыс. крупных и средних организаций. Эксперты выяснили, что по показателям импортозамещения IT-оборудования российские промышленные компании занимают середину рейтинга, уступая организациям из электроэнергетики, здравоохранения, транспорта и логистики.

«В области импортозамещения прикладного ПО компании из сфер металлургии и машиностроения входят в топ-5, тогда как по показателю импортозамещения ПО общего назначения лидируют сферы легкой промышленности и машиностроения»,— сказал “Ъ” руководитель аналитического агентства Т1 Арман Мендагазиев. По словам господина Мендагазиева, промышленные компании достигли значимых результатов в отношении конкретных классов ПО. Так, уровень импортозамещения автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) составляет около 27%, при этом в компаниях машиностроения — 36%, нефтегазовой промышленности — 30%, металлургической — 28%. В 40% других промышленных компаний уже начали пилотное внедрение российских решений, что является положительным трендом в области ПО, где традиционно преобладают западные продукты.

Согласно исследованию Т1, российские ERP-продукты успешно внедряются в 57% промышленных компаний, при этом фармацевтическая отрасль демонстрирует лучший результат с показателем в 66%. Также заметны успехи в области импортозамещения ПО для управления закупками, складом, СЭД и HRM — в этих категориях более 50% компаний уже используют российские решения.

Опытный путь

Компания «Четра» с головным офисом в Чувашии — один из крупнейших в России производителей промышленной техники — в 2014–2020 годах формировала альтернативные цепочки, в 2020–2024 годах оперативно заместила иностранные блоки управления и гидравлические узлы российскими решениями и продуктами из дружественных стран. Запустила локализацию ходовых систем и запасных частей, а также выпустила новые изделия и даже платформенные решения для удаленного мониторинга техники. «В основе этих успехов лежит принцип трех доступных производителей: по каждой критичной позиции в нашей конструкторской документации предусмотрены минимум три альтернативных поставщика»,— говорит исполнительный директор «Четры» Владимир Антонов.

По словам эксперта, такая диверсификация обеспечивает устойчивость, позволяет оперативно переключаться между производителями и снижает риск срыва поставок. При этом важно, чтобы среди трех вариантов был хотя бы один иностранный премиум-производитель — это задает технологическую планку, позволяет сохранять конкурентоспособность по качеству и стимулирует развитие российских решений, подчеркивает господин Антонов.

«Уралхим» — один из крупнейших мировых производителей и экспортеров минеральных удобрений — перешел к цифровизации закупок на базе российских решений в 2022 году, говорит в беседе с “Ъ” замдиректора по закупкам компании Евгений Дацко. Такой переход был связан с тем, что западные вендоры начали уходить с российского рынка. В итоге «Уралхим» вместе с командой B2B-Center (входит в цифровую платформу В2В-РТС) внедрили платформу B2B Altis — теперь все закупки проходят на ней. «Система работает в промышленном режиме, и мы продолжаем внедрение, наращивая функционал и уверенно приближаясь к целевому состоянию, зафиксированному в нашей стратегии»,— отмечает господин Дацко.

Механизмы исполнения

Ключевой особенностью ПО для промышленности является то, что многие системы привязаны к производственному циклу конкретного предприятия, что осложняет их создание и распространение на рынке, говорит в беседе с “Ъ” старший партнер «Лиги цифровой экономики» Дмитрий Потапов. Например, HR-решение можно внедрить в любой отрасли в любое время, а такие системы, как САПР, привязаны к конкретному изделию.

«Если самолет проектировался и готовился к производству в одной системе, то будет крайне дорого переносить разработанное и производящееся изделие на другое ПО. Логично привязать переход на новую САПР-систему к старту проектирования следующего поколения изделия»,— объясняет господин Потапов.

Процесс импортозамещения в промышленном сегменте IT характеризуется рядом существенных особенностей, главной из которых является преобладание трудоемкого в адаптации «монолитного» программного обеспечения, нередко «самописного», то есть созданного внутри самих предприятий, дополняет директор управления операционных систем группы «Астра» Михаил Геллерман. Такая специфика затрудняет миграцию на современные российские решения.

«Для промышленных предприятий ключевым отличием является зрелость решений и недопустимость экспериментального подхода к внедрению. В отличие от потребительского или финансового сектора, где ошибки можно исправить с минимальными издержками, сбой в системе управления предприятием (ERP), управления производственными процессами (MES) или в АСУ ТП в промышленности может привести к огромным убыткам»,— отмечает Арман Мендагазиев.

В то же время, по словам господина Геллермана, за последние годы российским предприятиям удалось добиться определенных успехов в производственном IT-импортозамещении. Одним из значимых достижений стала минимизация рисков, возникших вследствие ухода ряда иностранных производителей. Тем самым удалось сохранить непрерывность процессов и избежать значительных потерь эффективности.

Внедрение с препятствиями

Как и любой проект, импортозамещение в промышленном IT требует финансирования, наличия квалифицированных специалистов, а также альтернатив зарубежному ПО и IT-оборудованию, говорит “Ъ” гендиректор компании «Некстби» Александр Цыкунов. По словам эксперта, сегодня из-за массового запуска проектов по импортозамещению IT ощущается дефицит специалистов. Особенно это критично на этапах формирования нового видения и принятия архитектурных решений.

«На практике возникают такие проблемы, как нехватка высокотехнологичных компонентов (особенно в микроэлектронике) и длительное время перенастройки производства у новых поставщиков, а также риск технологического отката: быстрый переход на аналоги может ухудшить технические характеристики продукта»,— говорит Владимир Антонов.

В свою очередь, Дмитрий Потапов одной из ключевых проблем называет объем отечественного рынка промышленного софта и, соответственно, объем инвестиций в развитие продуктов для производственных компаний. В зарубежные решения десятилетиями вкладывались суммы на порядок больше, чем в российские разработки. И многие компании сейчас заняли осторожную позицию, ожидая, что импортонезависимые продукты дойдут до необходимой степени зрелости за счет других заказчиков, отмечает господин Потапов.

«Среди основных проблем также сокращение объемов финансирования модернизации и ограниченная конкурентоспособность некоторых специализированных российских программ по сравнению с иностранными аналогами, вышедшими с рынка»,— дополняет Михаил Геллерман.

По словам господина Геллермана, финансовый сектор уже опередил промышленность, поскольку регуляторы и санкции создали прямой драйвер к импортозамещению. В промышленности же предприятия продолжают использовать привычные системы, опасаясь простоев и потери производительности.

Работа на перспективу

По степени IT-импортозамещения российской промышленности будет тяжело состязаться с финансовым сектором, который в последнее десятилетие очень динамично развивался, в том числе за счет создания собственных уникальных цифровых платформ, которые изначально были импортонезависимыми, считает Дмитрий Потапов. «Сейчас по удобству пользования приложениями и сайтами российские банки на годы опережают своих западных конкурентов. Эта ситуация уникальна — большинство других отраслей вынуждены догонять зарубежных конкурентов»,— подчеркивает он.

В то же время, по мнению Михаила Геллермана, для ускорения импортозамещения в промышленном IT необходимы проверенные временем, зарекомендовавшие себя решения и их поставщики — узнаваемые бренды с историей успехов и доказанной совместимостью в рамках отечественных технологических экосистем.

Перспективными точками роста для промышленности являются замещение иностранных решений в таких классах, как CAD/CAE/CAM, PLM, а также ПО общего назначения (СУБД, СХД, средства виртуализации, офисные приложения и другие), дополняет Арман Мендагазиев. По словам эксперта, в среднем около 30% организаций уже приступили к внедрению или используют отечественные решения в этих узкоспециализированных процессах, что свидетельствует о практическом интересе к российским продуктам.

«Для развития IT-импортозамещения в промышленности необходимы стратегические инвестиции в локальное производство ключевых компонентов (микрочипы, силовая электроника, датчики) либо в долгосрочную локализацию или лицензирование у партнеров»,— говорит в беседе с “Ъ” Владимир Антонов.

По словам господина Антонова, также важен системный подход к импортозамещению: внесение альтернатив в конструкторскую документацию, тестирование двух поставщиков на критичные узлы и создание плана «Б» заранее. Кроме того, необходимы масштабные усилия по подготовке кадров: переквалификация инженеров, совместные программы с вузами и подготовка IT-специалистов, которые понимают промышленную доменную область. В свою очередь, государственная поддержка — субсидии на НИОКР, меры лизинга и стимулы для покупателя — ускоряет коммерциализацию локальных решений.

«Наконец, развитие сервисной и цифровой экосистемы (облачные, локальные платформы мониторинга, цифровые каталоги запчастей, предиктивный сервис) повышает ценность локальных IT-решений и дает экономику их внедрению»,— заключает Владимир Антонов.

Павел Тихонов