Как купить результат в кибербезе, а не SLA

Современный бизнес столкнулся с парадоксом: ИБ-сервисы исправно выполняют SLA (регламент по работе с инцидентами), но утечки и взломы продолжаются. Пока поставщик отчитывается о времени реакции, компания может неделями не знать о проникновении — а даже когда инцидент обнаружен, он нередко не закрывается до конца и повторяется. Частые сценарии: организация платит выкуп шифровальщикам, получает дешифратор, в котором остается вредоносный код; через некоторое время утечки и шантаж возобновляются, злоумышленники снова выводят чувствительные данные. Стало ясно, что кибербезопасность — это не только скорость обнаружения, но и прежде всего качество и полнота реагирования и долговременная устойчивость инфраструктуры.

Формальные показатели против реальных угроз

Типичная ситуация на рынке, когда MSSP-провайдер гарантирует реакцию на инцидент за 15 минут. Но за эти 15 минут хакер уже успевает получить доступ к критическим системам. SLA выполнено, поставщик отчитался о быстром реагировании, но бизнес продолжает нести убытки.

«Классический SLA гарантирует время реакции на инцидент, но не гарантирует отсутствие ущерба,— отмечает управляющий директор Positive Technologies Алексей Новиков.— Компании платят за процесс, а не за результат. Сегодня этого недостаточно: важно не просто зафиксировать, что в инфраструктуре что-то происходит, а сразу перейти к реагированию. Если организация получает уведомление об угрозе и остается с ним один на один, время играет против нее — за минуты атакующий может закрепиться в сети. Без мгновенного реагирования остановить хакера невозможно».

Проблема усугубляется и тем, что многие компании сегодня не имеют возможности объективно оценить качество ИБ-услуг. Ежемесячные отчеты провайдеров пестрят графиками и цифрами, но не отвечают на главный вопрос: насколько защищен бизнес на самом деле? В результате безопасность превращается в статью затрат, эффективность которой измерить практически невозможно.

Решение с измеримым результатом

Новый продукт PT X предлагает другой подход. Это не платформа для самостоятельного использования, а облачное решение для мониторинга и реагирования, объединяющее технологии и экспертизу Positive Technologies. На устройства и в инфраструктуру клиента устанавливаются агенты MaxPatrol EDR, песочница PT Sandbox, система поведенческого анализа сетевого трафика PT NAD и управления уязвимостями MaxPatrol VM, а также система мониторинга событий ИБ и управления инцидентами MaxPatrol SIEM. Все данные обрабатываются экспертами Positive Technologies в формате 24/7.

«У клиента нет консоли управления — мы берем на себя всю операционную работу,— поясняет господин Новиков.— Наши эксперты не просто фиксируют инциденты, а незамедлительно предлагают варианты реагирования и могут выполнить их согласованно с клиентом. Мы берем на себя не только мониторинг, но и финансовые обязательства в рамках кибериспытаний, потому что доверие клиента измеряется действиями».

Такой подход позволяет компаниям закрыть кадровый и бюджетный дефицит, сосредоточиться на своих основных задачах, не отвлекаясь на оперативное управление безопасностью. При этом они получают доступ к экспертизе уровня киберразведки, которая обычно доступна только крупнейшим игрокам рынка. Все технические вопросы — от настройки сенсоров до расследования инцидентов — полностью ложатся на плечи провайдера.

PT X построен по гибридной модели: ML-алгоритмы автоматически выявляют аномалии, эксперты анализируют сложные случаи и координируют реагирование, при согласовании с клиентом действия могут автоматизироваться. Решение использует ML/LLM-модели, обученные на тысячах расследований реальных атак Positive Technologies, позволяющие на большом массиве данных выявлять новые паттерны и актуальные атаки. Результат обработки данных на одной инсталляции становится вкладом в общее знание об угрозах для сотен клиентов по всей стране. Важной частью решения является проактивная работа. Специалисты не только отражают атаки, но и постоянно ищут уязвимости в инфраструктуре клиента, дают рекомендации по харденингу и устранению слабых мест. Это позволяет предотвращать инциденты до их возникновения, а не бороться с последствиями. Такой комплексный подход значительно снижает общие риски бизнеса.

Финансовая ответственность вместо формальных KPI

Ключевое отличие PT X — вывод компании на кибериспытания. Компания вместе с клиентом определяет перечень «недопустимых событий». Например, доступ к платежным системам или базам данных клиентов. Затем независимые исследователи безопасности пытаются реализовать эти сценарии. Если атака оказывается успешной, Positive Technologies компенсирует клиенту стоимость выплат белым хакерам. Таким образом, финансовые интересы поставщика и заказчика оказываются на одной стороне.

Это создает принципиально иную экономику взаимоотношений. Поставщик заинтересован не в формальном выполнении KPI, а в реальной защищенности инфраструктуры клиента. Чем лучше показатели безопасности, тем меньше финансовых обязательств возникает у вендора. Такой механизм гарантирует, что все обещания будут подкреплены практическими результатами.

Такой подход к кибербезопасности делает PT X оптимальным решением для компаний, которые не могут или не хотят строить собственный Security Operations Center (SOC) с нуля, или для тех, кто хочет усилить существующий SOC second opinion-моделью. Содержание полноценной команды аналитиков 24/7 — это не только значительные капитальные расходы на наем, обучение и софт, но и огромная операционная нагрузка. PT X позволяет перевести эти затраты в предсказуемые операционные расходы по подписке, делая бюджет на безопасность предсказуемым и управляемым. Но главное — бизнес наконец получает не просто отчеты о выполненных процедурах, а измеримый и верифицируемый результат: фиксированный перечень «недопустимых событий», которые гарантированно не произойдут, что кардинально меняет восприятие безопасности из статьи затрат в конкретный инструмент управления рисками.

Особенно актуален такой подход для региональных компаний, где найти квалифицированных ИБ-специалистов практически невозможно. Также решение будет полезно организациям, проходящим проверки регуляторов — наличие независимой оценки уровня защищенности и финансовых гарантий значительно упрощает взаимодействие с надзорными органами.

Рынок кибербезопасности постепенно смещается от услуг к результату. Подход, при котором поставщик несет финансовую ответственность за эффективность защиты, может стать новым стандартом для отраслей с повышенными требованиями к безопасности.

Такое решение фактически меняет философию взаимодействия бизнеса и поставщика услуг: безопасность перестает быть внешней функцией и превращается в совместную ответственность, где обе стороны заинтересованы в результате. В этом контексте PT X становится не просто технологическим продуктом, а новой моделью управления рисками, основанной на прозрачности, измеримости и доверии.

На практике кибератаки редко бывают одноразовыми. Даже после успешного расследования и устранения последствий инцидента злоумышленники часто возвращаются, используя те же уязвимости или модифицированные сценарии. Особенно опасны ситуации, когда компания решает «откупиться» от хакеров, пострадав от шифровальщика. Полученный в результате файл-дешифратор нередко содержит вредоносный код, который незаметно запускает новый цикл заражения, выкачивает конфиденциальные данные и становится инструментом для дальнейшего шантажа. Вместо того чтобы закрыть инцидент, организация фактически создает для себя новую угрозу, теряя контроль над внутренними процессами и компрометируя репутацию.

В информационном пространстве время играет ключевую роль. В среднем хакеру требуется около шести с половиной часов, чтобы получить максимальные привилегии в инфраструктуре компании, тогда как службе информационной безопасности — порядка 17 дней, чтобы обнаружить инцидент. Этот дисбаланс показывает, насколько уязвима классическая модель защиты. «Мы перестали продавать минуты и стали продавать уверенность: PT X показывает, что защита — это результат, а не отчетность по SLA. Мы берем на себя не только мониторинг, но и финансовые обязательства в рамках кибериспытаний, потому что доверие клиента измеряется действиями»,— отмечают в Positive Technologies.

Все в одном

PT X объединяет технологии, экспертизу и постоянное сопровождение в единую систему, которая адаптируется под конкретные задачи клиента. Это не очередная платформа с набором инструментов, а живое решение, работающее как продолжение собственной службы безопасности компании. Оно интегрируется в инфраструктуру компании, учитывая особенности отрасли и зрелость процессов, и берет на себя полную операционную нагрузку: от мониторинга до реагирования и восстановления. Такой формат особенно востребован в условиях, когда атаки становятся все более точечными, а границы корпоративных сетей — все менее определенными.

В основе PT X лежит сочетание машинного обучения, анализа угроз и опыта экспертов Positive Technologies. Система не только фиксирует подозрительные события, но и прогнозирует развитие инцидентов, позволяя остановить атаку еще до того, как она приведет к ущербу. Каждое новое расследование пополняет общую базу знаний, делая защиту всех клиентов сильнее. Благодаря этому PT X постоянно совершенствуется, превращаясь в самообучающуюся экосистему, способную противостоять нарастающим угрозам в реальном времени.

Для заказчиков это означает не просто экономию ресурсов, но и управляемость — предсказуемый бюджет, понятные метрики и гарантированный результат. PT X одинаково эффективно работает и для крупных компаний, и для распределенных структур, обеспечивая единый контур защиты и прозрачный контроль за процессами. В ситуации, когда цифровые риски растут быстрее, чем успевают обновляться стандарты, именно такой подход дает бизнесу уверенность, что безопасность перестала быть гонкой за инцидентами и стала устойчивым, измеримым решением, приносящим реальную ценность.

