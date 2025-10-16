Почта ушла в высокие технологии

«Почта России» подвела итоги цифровизации последних лет. В компании отмечают, что переход от классического почтового оператора к логистической структуре сопровождался масштабным обновлением сервисов и IT-инфраструктуры. Значительная часть решений построена на отечественном ПО, что соответствует государственной политике технологического суверенитета.

Цифровая трансформация «Почты России» стала ключевым направлением развития компании. Работа объектов критической инфраструктуры перестраивается на собственные технологии, а разработкой внутренних решений занимается дочерняя структура «Почтатех». По данным компании, доля отечественного программного обеспечения уже превышает 95%. «Это позволяет говорить об эффективном движении к цифровому суверенитету и независимости ключевых систем»,— отмечает заместитель генерального директора по цифровой трансформации Дмитрий Чудинов.

Рост цифровых сервисов стал главным результатом трансформации. «Почта России» переводит взаимодействие с клиентами в онлайн: почти треть продаж проходит через цифровые каналы, а электронные и гибридные письма с онлайн-оплатой составляют 46% отправлений. Даже традиционные услуги, такие как доставка и пересылка, все чаще переходят в цифровую среду.

Заметные изменения цифровая трансформация принесла и в логистику. «Почта России» формирует единую технологическую платформу, объединяющую данные транспортной и складской инфраструктуры, сортировочных центров и партнеров. В ее основе — математическое моделирование и искусственный интеллект, которые помогают прогнозировать загрузку, синхронизировать маршруты и оперативно корректировать цепочку поставок. В целом ИИ прочно интегрирован в ключевые логистические операции и системы сортировки компании: без него, отмечает Дмитрий Чудинов, невозможно качественно управлять огромным количеством логистических узлов и маршрутов.

Сортировка и обработка отправлений также становятся автоматизированными. В центрах компании уже внедрено ПО «Сортмастер», повышающее точность и скорость работы. Для оптимизации процессов создаются цифровые двойники логистической сети, а пилотные проекты с роботами и дронами показывают кратное ускорение обработки посылок и снижение себестоимости. «Сортировка — процесс трудоемкий и требующий точности. Мы внедрили автоматизированную систему, что позволило минимизировать риск ошибки и увеличить скорость обработки»,— отмечает Дмитрий Чудинов.

Рост цифровых сервисов и объема данных потребовал особого внимания к безопасности. По словам Дмитрия Чудинова, переход к цифровым технологиям неизбежно расширяет поверхность атаки и повышает требования к защите информации. «Внедрение передовых практик киберустойчивости становится для нас не просто мерой предосторожности, а стратегической необходимостью»,— говорит он. Почта также внедряет ИИ в области защиты данных. «Объем данных и сложность атак сделали ручной анализ практически невозможным. Поэтому все шире используются алгоритмы машинного обучения и элементы ИИ. Они помогают в поведенческой аналитике: строят базовые модели нормального сетевого поведения и отслеживают отклонения, сигнализирующие о возможной атаке. ИИ-модули способны выявлять скрытые угрозы, которые не распознаны сигнатурами, и в реальном времени адаптировать правила фильтрации под новые атаки. Такой риск-ориентированный подход — новый шаг, позволяющий динамически реагировать на изменения обстановки»,— комментирует заместитель генерального директора по цифровой трансформации «Почты».

В 2024 году «Почта России» запустила программу киберзащиты и подписала соглашение с ГК «Солар», Positive Technologies и «Лабораторией Касперского». Партнерство охватывает 66 проектов и реализуется по принципу открытого XDR. Масштаб инфраструктуры — 38 тыс. отделений, 3 дата-центра, 28 объектов КИИ, 83 филиала и 9 логистических центров — делает компанию одной из крупнейших площадок для отработки практик киберустойчивости.

Цифровая трансформация «Почты России» заметно повлияла на операционные и финансовые показатели. По данным компании, в 2024 году выручка от услуг электронной коммерции выросла на 3 млрд руб. Производительность труда с 2023 года к концу 2025 года прогнозно увеличится более чем на 50%. Это значимый результат для организации с сотнями тысяч сотрудников. Параллельно удалось сократить чистый долг и повысить операционную прибыль.

В компании связывают успехи с масштабной оптимизацией процессов и автоматизацией операций. Существенную роль играет и государственная программа модернизации отделений, благодаря которой новые цифровые сервисы становятся доступнее в регионах. «Почта России» стала одним из флагманов импортозамещения в госсекторе, демонстрируя пример перехода на отечественные технологии. «За последние годы компания прошла заметный путь,— резюмирует Дмитрий Чудинов.— Мы внедряем цифровые технологии прежде всего ради повышения производительности и качества клиентского опыта. Все инновации оцениваются через их реальную ценность для клиентов и устойчивость бизнеса».

Дарья Бошель