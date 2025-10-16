Промышленность набирает цифровой портфель

Компании, работающие с объектами критической инфраструктуры, постепенно переходят от ускоренного импортозамещения к осознанному, инвестируя в IT не ради замены решений как таковой, а исходя из собственной стратегии. В этом им помогают отраслевые вендоры, имеющие опыт в замещении иностранного ПО на крупных объектах и умеющие адаптировать продукты под потребности конечного пользователя. Своей экспертизой и опытом в разработке флагманских промышленных IT-решений с “Ъ” поделилась «Северсталь-инфоком».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В 2025 году на рынке крупных промышленных компаний, обеспечивающих работу критической информационной инфраструктуры (КИИ), где последние три года превалировал вынужденный переход с иностранных решений на отечественные, тенденция сменяется более стабильным стратегическим развитием цифровых направлений. Об этом в том числе говорит планомерный рост затрат на IT в ключевых отраслях экономики. Согласно данным, приведенным премьер-министром Михаилом Мишустиным в рамках ЦИПР-2025, расходы на разработку, приобретение и внедрение цифровых решений крупными организациями по итогам 2024 года составили более 3,091 млрд руб. при 2,041 млрд руб. в 2021 году. Доля же инвестиций в отечественные продукты за период выросла в два раза.

Согласно оценке экспертов по цифровизации «Северсталь-инфокома», уровень импортозамещения в промышленности неоднороден и достигает в разных отраслях от 30% до 90%, охватывая КИИ и основные бизнес-процессы, которые для металлургии в первую очередь включают добычу и переработку сырья, производство металла и доставку готовой продукции.

Изменения общих трендов цифровизации и импортозамещения видят и участники рынка — как разработчики решений, так и их пользователи. Руководитель управления отраслевых решений «Северсталь-инфокома» Олег Лукьянов рассказал “Ъ”, что за последний год происходят изменения, которые можно охарактеризовать как переход от тактической автоматизации к стратегической трансформации бизнес-модели компаний, во многом основанной на цифровых инструментах, позволяющих достичь большей экономической эффективности. В том числе это обусловлено и текущей сложной экономической обстановкой для промышленности, добавляет он: «Прошедший год стал переломным, и теперь цифровизация — это стратегический элемент выживания и конкурентоспособности».

«Северсталь-инфоком» — разработчик комплексных цифровых решений и продуктов для различных отраслей промышленности и сфер применения, входящий в структуры «Северстали». В портфеле компании: автоматизированная система управления производством (MES) «Металлургия», программное обеспечение «Надежность», комплекс решений для автоматизации ТОиР и система интегрированного планирования. Продукты зарегистрированы в Реестре отечественного ПО Минцифры. Компания развивает и иммерсивные технологии, цифровые решения на базе машинного обучения и компьютерного зрения. Также для решения задач автоматизации технологических процессов в промышленности в настоящее время разрабатываются одни из ключевых компонентов открытой АСУТП — открытый программный ПЛК (программируемый логический контроллер) и открытая интегрированная среда разработки.

Переход к более вдумчивому стратегическому планированию становится новой нормой, считают в «Северсталь-инфокоме». По словам Олега Лукьянова, среди ключевых изменений в задачах и запросах бизнеса:

смещение от автоматизации процессов к управлению данными;

гибкость и устойчивость цепочек поставок в планировании производства;

повышение кибербезопасности.

Так, если раньше курс был на автоматизацию производства на отдельных участках (цех, склад), а запрос звучал как, например, «нам нужна MES-система для учета выплавки стали», то сейчас это — «нам нужна единая цифровая платформа, которая агрегирует данные от плавки до отгрузки, чтобы строить предиктивные модели выхода качественного продукта и работать с большей эффективностью», объясняет Олег Лукьянов. Данные стали рассматриваться как стратегический актив, а текущие неоптимальность и уязвимость цепочек поставок требуют нового подхода к расширению планирования производства вплоть до «клиента и клиентов клиента». «Заказчики все реже хотят просто купить лицензии на ПО. Они ищут партнера, который глубоко понимает металлургический бизнес и может помочь с разработкой цифровой стратегии на годы вперед, с четкими KPI и этапами»,— добавляет эксперт.

Конкретно в «Северстали» на данный момент завершена разработка собственных ключевых систем по управлению надежностью оборудования, планированию и управлению производством. Эти системы сейчас внедряются на производстве корпорации и заменяют основные западные системы. «В феврале 2026 года мы передаем на поддержку импортозамещенные системы в первых цехах коксоаглодоменного производства и сквозных процессах компании, планируем приступить к тиражу и уже сейчас предлагаем наши готовые решения для внешних заказчиков»,— рассказали в компании.

Подвижный спрос

Участники рынка отмечают, что меняется и портрет заказчика решений: то, какие именно компании, по отраслям и масштабу бизнеса, обращаются к вендорам российского софта. Если раньше это была «гонка вооружений» для крупных игроков, то сегодня — «борьба за эффективность» для всех, говорит Олег Лукьянов.

Средние предприятия активно входят на рынок цифровизации производства, движимые конкурентным давлением, доступностью новых моделей потребления ПО (облака, подписка) и осознанием того, что цифровизация — это не статья расходов, а инвестиция в свое выживание. В первую очередь спрос со стороны среднего бизнеса сфокусирован на MES-системах — именно они дают быстрый и измеримый «эффект в цехе»: снижение брака, увеличение производительности оборудования, прозрачность производства.

«У нас есть несколько пилотных проектов для средних производственных компаний дискретного типа производств, которым мы предоставляем "под ключ" и бизнес-консалтинг, и расчет экономических эффектов, и написание технического задания, и внедрение IT-систем»,— поделился Олег Лукьянов. С одной стороны, такие заказчики требуют меньших команд, так как организационный объем небольшой, с другой стороны, детальность проработки и уровень доработок под уникальные требования в предприятиях этого сегмента сильно выше. «Наработанный нами цифровой капитал знаний и продуктов, один из ведущих в отрасли, может быть крайне полезен среднему бизнесу».

При этом, говорят в «Северсталь-инфокоме», интерес к решениям, особенно флагманским, проявляют и смежные отрасли: химическая, нефтегазовая, лесообрабатывающая промышленность, атомная энергетика. Пересечения в бизнес-требованиях и функциях систем планирования и управления производством были найдены даже с пищевой промышленностью. «Мы очень похожи по стандартам управления производством и высоким требованиям к сервису, однако у каждой компании определенно есть свои нюансы, и мы никогда не поставляем голую платформу без бизнес-логики, чтобы не сделать последующую поддержку неизмеримо дорогой».

Передовые решения как универсальный ответ на запрос промышленной цифровизации

В настоящее время сложные IT-решения играют ключевую роль в промышленности. Одной из передовых технологий является IIoT (промышленный интернет вещей), который позволяет подключать различные устройства и машины к сети для сбора и анализа данных в реальном времени. Это помогает предприятиям улучшить контроль за процессами, повысить эффективность и снизить затраты. При этом у организаций есть и спрос на помощь в формировании именно индивидуальных дата-сетов с необходимыми данными.

Как отмечает Олег Лукьянов, сейчас формируется тенденция в необходимости повышения качества данных, так как даже большие данные не всегда могут быть использованы как основа для принятия решений. «В металлургии компании стремятся к использованию больших и качественных данных для предиктивного обслуживания агрегатов, чтобы предсказать вероятность отказа оборудования за дни, недели и даже месяцы до инцидента. А также для контроля качества продукции с учетом тысячи производственных параметров (температуры, давления, скорости, химического состава и т. д.). Работа с большими данными в промышленности перешла от стадии сбора и хранения к стадии активного использования и генерации ценности»,— заключает эксперт.

Также на производствах активно внедряются системы искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения, которые анализируют собранные данные и помогают предсказывать поломки оборудования или оптимизировать процессы. «С точки зрения наших уже реализованных цифровых продуктов я вижу будущее в применении ИИ для упрощения работы с тяжелыми цифровыми системами как для конечных бизнес-пользователей, так и для команд внедрения и поддержки таких IT-систем»,— говорит Олег Лукьянов. ИИ перестает быть экспериментальной технологией и стремительно превращается в системообразующий элемент практически любого современного цифрового решения для металлургии. Это не просто «надстройка» для аналитики, а технология, с помощью которой новые специалисты быстрее обучаются работе с системой, а бизнес-пользователи могут оперативнее получить результат.

В производстве стали цифровизация позволяет улучшать не только ключевые этапы, но и эффективнее управлять цепочкой поставок. Системы управления производством отслеживают и контролируют каждую стадию процесса: от плавки до отделки. Внедрение автоматизации и роботизации позволяет значительно снизить число ошибок, ускорить обработку данных и повысить безопасность работников. Это применимо и к другим отраслям, являющимся критической инфраструктурой или работающим с такими объектами, поэтому спрос на решения, созданные профильным вендором, будет только расти с общим ростом интереса крупного и среднего бизнеса к цифровизации.

Валерия Романова