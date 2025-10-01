Эксперт назвал обстрелы Запорожской АЭС «опасным экспериментом» ВСУ

Обстрелы Запорожской АЭС со стороны Вооруженных сил Украины приобретают все более опасный и целенаправленный характер, заявил в интервью «Ъ» главный редактор портала AtomInfo.ru Александр Уваров. По его словам, станция уже больше недели работает на резервных дизельных генераторах после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) вывели из строя последнюю высоковольтную ЛЭП.

«Такое ощущение, что ВСУ своего рода эксперимент проводят. Сначала они били по тренажерному центру, потом по градирням, а теперь — по линиям электропередачи. Эта тенденция опасна. Каждая новая провокация ВСУ все более и более опасна»,— пояснил эксперт.

