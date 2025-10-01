Главный фильм Каннского фестиваля не получил прокатное удостоверение в России

Минкультуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму «Простая случайность» Джафара Панахи, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Простая случайность» иранского режиссера Джафара Панахи

Фото: Русский Репортаж Кадр из фильма «Простая случайность» иранского режиссера Джафара Панахи

Фото: Русский Репортаж

В мае работа иранского кинорежиссера получила «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале. Компания-дистрибутор «Русский Репортаж» сообщила «Интерфаксу», что показ фильма должен был начаться 30 октября. Причины отказа не называются.

В 2010 году Джафар Панахи был осужден иранским судом за антиправительственную деятельность и участие в акциях протеста против итогов выборов 2009 года. Ему запретили снимать кино в течение 20 лет. Тем не менее сам режиссер оказался не в тюрьме, а под домашним арестом. В 2011 году автор сумел создать фильм «Это не фильм». Материал был переправлен заграницу на флешке и был показан на Каннском кинофестивале, где получил награду за лучший сценарий.

Подробнее о фильме в материале «Ъ» «Закономерная случайность».