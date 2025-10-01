Экс-главу «Справедливой России» в Татарстане обвинили в мошенничестве на 3,9 млн

В Советский суд Казани направлено новое дело против бывшей главы «Справедливой России» в Татарстане Рушании Бильгильдеевой. Фигурантку обвинили в мошенничестве на 3,9 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, с ноября 2023 года по сентябрь 2024 года жительница Казани обратилась к знакомой, которую попросила оказать содействие в выдаче разрешения на продажу квартиры с долями несовершеннолетних детей, а также в возбуждении уголовного дела против бывшего супруга и лишении его родительских прав. Знакомая обратилась за помощью к фигурантке.

Следствие считает, что Рушание Бильгильдеевой отдали 3,9 млн руб., чтобы потом передать их должностным лицам, но обвиняемая присвоила средства себе. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В августе 2025 года госпожу Бильгильдееву отправили в СИЗО по делу о взяточничестве.

Рушания Бильгильдеева была главой отделения «Справедливой России» в Татарстане с 2012 года. Она также занимала должность депутата Казгордумы. В феврале 2020 года Рушания Бильгильдеева покинула пост главы отделения партии в регионе на фоне расследования уголовного дела о мошенничестве, а в марте 2020 года ушла из партии.

