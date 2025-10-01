FT: военное присутствие США укрепляет оппозиционное подполье в Венесуэле

Усиление военно-морского присутствия США у берегов Венесуэлы способствовало присоединению тысяч людей к подпольному оппозиционному движению, стремящемуся свергнуть правительство Николаса Мадуро в стране. Об этом в интервью Financial Times (FT) заявила лидер венесуэльского подполья Мария Корина Мачадо. Как утверждает газета, интервью состоялось в «секретном месте» на территории Венесуэлы.

«Несмотря на устрашение…, количество людей, которые выразили желание присоединиться к нам за последние три недели, оказалось большим, чем (пришли к нам.— «Ъ») за последние полгода»,— цитирует газета госпожу Мачадо. Она уверяет, что внутри страны в их организации принимают активное участие «десятки и десятки тысяч человек».

Как напоминает FT, за последние три недели США нарастили самую крупную группировку военных кораблей в регионе с 1994 года, когда была проведена операция по свержению правительства на Гаити. В настоящее время в регионе находятся восемь военных кораблей и тысячи военнослужащих. На остров Пуэрто-Рико переброшены десять самолетов F-35.

3 сентября президент США Дональд Трамп сообщил, что вооруженные силы США ударили по представителям венесуэльской группировки Tren de Aragua. Были убиты 11 человек, которых он назвал террористами. С тех пор США провели еще две аналогичные операции. По информации NBC News, в ближайшие недели США начнут наносить удары по объектам наркокартелей на территории самой Венесуэлы.

Андрей Келекеев