Запорожская АЭС неделю работает на дизельных генераторах

Запорожская атомная электростанция уже более недели, с 23 сентября, работает исключительно на резервных дизельных генераторах после обрыва последней высоковольтной ЛЭП из-за обстрелов. Как заявил в интервью «Ъ» главный редактор портала «AtomInfo.ru» Александр Уваров, станция находится на «последней линии защиты».

«Это не означает, что завтра произойдет авария, но защиты "в глубину" уже нет»,— пояснил господин Уваров. Хотя безопасность станции на текущий момент обеспечена, основная проблема заключается в том, что дизельные генераторы не предназначены для постоянной работы, и их необходимо постоянно обслуживать. По словам эксперта, главной задачей сейчас является восстановление внешнего электроснабжения, что крайне сложно в условиях продолжающихся обстрелов.

Ранее МАГАТЭ со ссылкой на данные российской стороны сообщило, что запас топлива для генераторов на ЗАЭС рассчитан примерно на 10 дней.

