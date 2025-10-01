В Ульяновске подозреваемый в убийстве женщины и детей накопил долги на полмиллиона рублей

Предполагаемый убийца женщины и двух ее дочерей в Ульяновске имел задолженность на сумму 500 тыс. руб. Об этом «Ъ-Волга » сообщил источник в СУ СКР по Ульяновской области.

«Я видел сообщения о том, что он страдал игроманией, но не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Определенные долги у него были: полмиллиона рублей»,— уточнил собеседник издания.

Тела 27-летней матери и двух ее дочерей обнаружила днем в среду в квартире многоквартирного дома на Киевском бульваре в Заволжском районе Ульяновска свекровь погибшей женщины. Источник утверждает, что супруг погибшей открыл дверь ее свекрови, которая пришла навестить детей. Предположительно, после преступления он пытался покончить с собой: руки мужчины были в крови.

Его госпитализировали, но подозреваемого допросят уже в ближайшее время: источник в следственных органах рассказал «Ъ-Волга», что у мужчины «не такое тяжелое состояние, чтобы говорить об угрозе жизни». После допроса его задержат, а затем решат вопрос с избранием меры пресечения.

По данным источника, долги подозреваемого были связаны с его любовью к онлайн-казино. В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту убийства двух и более лиц, включая малолетних (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

