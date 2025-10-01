Подозреваемый в убийстве жены и детей супруг сам попытался покончить с собой

Как стало известно «Ъ-Волга» от источника, близкого к следственной группе СУ СКР по Ульяновской области, мужчина, подозреваемый в убийстве 27-летней женщины и ее малолетних дочерей, — это ее супруг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Волга», тела 27-летней матери и двоих ее дочерей в среду после обеда обнаружила в квартире одного из многоквартирных домов на бульваре Киевском Заволжского района Ульяновска свекровь убитой женщины, пришедшая навестить внучек. По факту убийства двух и более лиц, в том числе малолетних, возбуждено уголовное дело (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, вплоть до пожизненного лишения свободы).

По данным источника, именно супруг открыл дверь в квартиру, когда бабушка пришла проведать внучек, все его руки были в крови. Сейчас подозреваемый находится в больнице, поскольку сам пытался покончить жизнь самоубийством, но это не получилось. В СУ СКР отмечают, что он будет задержан сразу после выписки из больницы.

По некоторым данным, мужчина страдал лудоманией (психическим заболеванием в виде игровой зависимости) и проигрывал все деньги в онлайн-казино, из-за чего у него постоянно возникали конфликты с супругой.

Андрей Васильев, Ульяновск