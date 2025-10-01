UEFA отложила голосование о необходимости отстранения израильских команд

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) согласился отложить заседание своего исполкома, на котором должен был рассматриваться вопрос о целесообразности отстранении израильских сборных и клубов от соревнований под его эгидой. Об этом сообщил вице-президент Международной федерации футбола (FIFA) Виктор Монтальяни, слова которого передает портал The Athletic. Источник уточняет, что решение продиктовано желанием UEFA дать президенту США «последнюю попытку» добиться мирного урегулирования конфликта в секторе Газа.

Господин Монтальяни также уточнил, что Совет FIFA не рассматривал вопросы, связанные с ближайшим будущим израильских команд, однако призыв Палестинской футбольной ассоциации (PFA) отлучить израильтян от турниров рассматривается двумя комитетами FIFA.

29 сентября Белый дом обнародовал план по прекращению войны в регионе, ключевыми пунктами которого являются возвращение всех заложников, прекращение угрозы «Хамаса» для Израиля и увеличение гуманитарной помощи Газе.

О планах UEFA экстренно созвать исполком и провести голосование о необходимости отстранить представляющие Израиль команды на прошлой неделе сообщали различные крупные медиаресурсы, включая британскую газету The Times. По данным издания, за введение жестких санкций выступало «подавляющее большинство» членов комитета. Дискуссия о необходимости принятия решительных мер возникла вскоре после того, как группа независимых экспертов, собранная Советом по правам человека ООН, признала геноцидом действия Израиля в секторе Газа.

Арнольд Кабанов