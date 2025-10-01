ОПЕК+ рекомендовал сохранить параметры соглашения о добыче нефти

Мониторинговый комитет ОПЕК+ не рекомендовал менять текущие параметры соглашения о добыче нефти. Комитет рассматривал данные о добыче нефти за июль и август.

В коммюнике по итогам заседания написано, что страны, участвующие в ОПЕК+ и Декларации о сотрудничестве, соблюдают рекомендации организации. «Комитет вновь подчеркнул исключительную важность достижения полного соответствия и компенсации и рассмотрел обновленные графики компенсаций»,— указано в сообщении.

Следующее заседание мониторингового комитета ОПЕК+ назначено на 30 ноября.

В июне ОПЕК призвала не путать заседания мониторингового комитета и встречи восьмерки ОПЕК+. В начале сентября участники организации договорились об увеличении для них уровня совокупной добычи нефти в октябре на 137 тыс. баррелей в сутки.

