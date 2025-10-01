Tolo News: в Афганистане снова заработал интернет

В Афганистане полностью восстановили работу интернета. Власти Афганистана пока не сделали официальных заявлений по этому поводу. Об этом сообщил телеканал Tolo News в X.

29 сентября служба мониторинга NetBlocks сообщила, что по всему Афганистану пропал доступ к интернету. Представители движения «Талибан» объяснили отключение «предотвращением безнравственности».

17 сентября по указу лидера «Талибана» Хайбатуллы Ахундзады в афганской провинции Балх отключили Wi-Fi. Власти аргументировали эти меры борьбой с безнравственностью. В правительстве Балха заявили, что в Афганистане появится альтернатива отключенному интернету. СМИ сообщали, что ограничения на работу сети распространились и на другие населенные пункты.