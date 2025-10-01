Евгений Кузнецов договорился о контракте с «Металлургом»

Двукратный чемпион мира по хоккею и обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов достиг принципиальной договоренности о заключении контракта с магнитогорским «Металлургом», сообщил ТАСС агент игрока Шуми Бабаев.

Соглашение 33-летнего форварда с клубом будет действовать до конца текущего сезона. При этом представитель игрока уточнил, что «осталось уладить некоторые моменты».

В прошлом сезоне Евгений Кузнецов играл за петербургский СКА, набрал 37 (12+25) очков в 39 матчах регулярного чемпионата и 3 (1+2) очка в 6 встречах play-off. В апреле стороны расторгли подписанный ранее трехлетний контракт по обоюдному согласию. До этого нападающий провел 11 сезонов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ): с 2013 по 2024 год представлял «Вашингтон Кэпиталс», на финише позапрошлого сезона перешел в «Каролина Харрикейнс». В начале прошлого десятилетия он выступал за челябинский «Трактор», воспитанником которого является.

Арнольд Кабанов