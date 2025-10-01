Посольство не получало информации о пострадавших россиянах на Мадагаскаре

В посольство России на Мадагаскаре не поступала информация о пострадавших во время протестов в стране россиянах. МИД Мадагаскара ранее сообщал, что в результате беспорядков погибли 22 человека, «большое количество людей» пострадали.

«Обстановка в Антананариву и ряде других крупных городов страны остается напряженной. Продолжаются протестные акции, в которых принимает участие достаточно большое число людей, главным образом молодежь и студенты. Тем не менее разгул грабежей и беспорядков практически сошел на нет»,— сообщило диппредставительство России «РИА Новости». Посольство также призвало россиян отложить поездки на Мадагаскар.

Протесты на Мадагаскаре начались в конце сентября из-за длительных отключений электроэнергии и подачи воды. Протестующие начали громить магазины и банки, в столице произошло несколько взрывов. ООН сообщало, что сотрудники спецслужб стреляли по участникам беспорядков боевыми патронами. 29 сентября президент Мадагаскара распустил правительство, однако протестующие заявили, что это лишь «небольшая победа» и потребовали «реальных перемен, верховенства закона».