В Пермском крае одобрили инициативу «УДС Нефти» по обустройству месторождений

Ижевская нефтяная компания «УДС нефть» намерена обустраивать и развивать производственную инфраструктуру нефтяных месторождений в пяти округах Пермского края, пишет «Ъ-Прикамье». Соответствующую инициативу одобрил местный совет по предпринимательству и улучшению инвестклимата.

Общий объем инвестиций оценивается почти в 1,3 млрд руб. «В качестве социальной инициативы инвестор направит еще не менее 77 млн руб. на финансирование мероприятий социального характера на территории Пермского края»,— говорится в сообщении. Реализация проект запланирована до 2028 года. В проект программы развития входят Высоковское, Верх-Сыпанское, Восточно-Мальцевское, Шувалкинское, Западно-Ивановское и Ивановское месторождения.

«УДС нефть» работает с 2013 года. Основная сфера деятельности предприятия — разработка нефтяных и газовых месторождений. К регионам присутствия компании относятся Удмуртия, Пермский край и Башкирия. По данным «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована в Ижевске. Выручка предприятия в прошлом году составила 39,6 млрд руб. (60,9% год к году). Чистая прибыль за указанный период выросла с 531,6 млн до 2,7 млрд руб. «УДС Нефть» входит в «УДС Групп» (доля 99,6%). Оставшиеся 0,4% принадлежат основателю холдинга Алексею Чулкину.