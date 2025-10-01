Ижевская компания планирует развивать нефтяные месторождения в Прикамье

В Пермском крае совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата одобрил инициативу ООО «УДС-нефть», базирующееся в Ижевске. Согласно проекту, общество намерено обустраивать и развивать производственную инфраструктуру нефтяных месторождений в пяти округах Прикамья, в том числе в Березовском, Чердынском, Соликамском, Кунгурском и Куединском.

Планируется, что в программу развития войдут Высоковское, Верх-Сыпанское, Восточно-Мальцевское, Шувалкинское, Западно-Ивановское и Ивановское месторождения. Проект планируется реализовать до 2028 года. Общий объем инвестиций оценивается в 1,29 млрд руб. В качестве социальной инициативы инвестор направит еще не менее 77 млн рублей на финансирование мероприятий социального характера на территории Пермского края.

ООО «Удс Нефть» было зарегистрировано в Ижевске в 2015 году. Компания предоставляет услуги в области добычи нефти и природного газа. 99,61% долей компании принадлежат ООО «Удс-Групп», остальными 0,39% владеет предприниматель из Удмуртии Алексей Чулкин. Генеральным директором с марта 2025 года выступает Александр Перминов. Выручка общества за 2024 год составила 40 млрд руб., чистая прибыль — 2,7 млрд руб.