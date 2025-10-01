Арестовали убившего свою начальницу экс-сотрудника банка

Чертановский районный суд Москвы отправил в СИЗО на 1 месяц и 30 суток бывшего сотрудника банка Константина Топорова. Его обвиняют в убийстве своей начальницы в отделении банка на улице Автозаводской. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.

Происшествие произошло 30 сентября. Господин Топоров не менее двух раз ударил коллегу ножом в шею. Потерпевшая скончалась на месте происшествия. Причиной убийства стала личная неприязнь сотрудника к начальнице.

В московском управлении СКР рассказали, что обвиняемый дал признательные показания на допросе. Он рассказал, что планировал преступление заранее. Следователи изъяли орудие преступления, с него планируют снять отпечатки пальцев и образцы крови.

Никита Черненко