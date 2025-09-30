В Москве уволенный сотрудник банка зарезал начальницу

В Москве сотрудник банка напал с ножом на свою начальницу. Женщина погибла на месте преступления, сообщило управление Следственного комитета России (СКР) по городу. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Происшествие произошло на улице Автозаводской. Преступника обезвредили и задержали, в ближайшее время следователи займутся его допросом.

Telegram-канал Baza утверждает, что жертвой стала замруководителя филиала одного из крупных банков страны. По их данным, злоумышленник был уволенным сотрудником отделения.

Никита Черненко