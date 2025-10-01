Кир Стармер не зажег сердца людей

В Ливерпуле завершилась двухдневная ежегодная конференция британской Лейбористской партии, которая должна была выработать курс, позволивший бы этой политической силе реабилитироваться в глазах избирателей. Переломить печальный для партии власти тренд могли бы радикальные меры, но их в пламенной речи лидера партии и премьера Великобритании Кира Стармера, признанного самым непопулярным главой правительства за всю историю страны, не оказалось. В итоге съезд превратился в площадку для фронтальной атаки на правопопулистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Выступление премьер-министра и лидера лейбористов Кира Стармера на партийной конференции в Ливерпуле 30 сентября ставило целью развернуть тенденцию к падению популярности партии власти. Политик возглавил правительство в июле 2024 года, что положило конец 14-летнему правлению консерваторов. Но к сентябрю 2025 года партия Стармера и его кабинет оказались едва на плаву. Хуже всего выглядят личные позиции премьера: лишь 13% британцев удовлетворены его работой.

Такой низкий показатель стал рекордным за всю историю опросов в Великобритании. Даже Лиз Трасс, продержавшаяся в кресле премьера чуть больше полутора месяцев осенью 2022 года, в последние дни у власти пользовалась большей поддержкой. В ее правление британцы даже устроили тотализатор: кто дольше продержится — она или пучок салата до попадания в мусорное ведро. Победу тогда отдали салату. Стармер же хотя и выглядит ветераном на этом фоне, вызывает у британцев куда меньше интереса, как и его пламенные речи.

А его выступление действительно оказалось весьма эмоциональным. С трибуны лидер лейбористов пошел в атаку на главного соперника Найджела Фараджа, чья правопопулистская партия Reform UK стала за несколько лет своего существования ведущей политической силой страны. Рейтинг реформаторов, по данным Ipsos, составляет 34% (против 22% у лейбористов), а личная популярность Фараджа и того выше.

Выйдя на сцену, Стармер объявил, что ведет «борьбу за душу» Великобритании против правопопулистов, назвав Фараджа «торговцем змеиным маслом» (распространенный в английском языке эвфемизм для обозначения мошенников).

По его словам, страна находится на распутье и гражданам нужно сделать решающий выбор. На одной чаше весов — порядочность, на другой — раскол и упадок. Тот путь, который предлагают лейбористы, продолжил премьер, не будет легким, но дорога, по которой хотят повести правопопулисты, хотя и выглядит заманчиво, ведет лишь к хаосу. «Любят ли они нашу страну? Хотят ли служить всей стране — нашей прекрасной, толерантной, многообразной стране? Или же они просто хотят разжечь раздор, потому что это в их интересах?» — риторически вопрошал он.

Затем премьер подробно прошелся по антимигрантским настроениям и объявил о намерении бороться с расизмом (одновременно анонсировав меры против нелегальных мигрантов). Наконец, Стармер подчеркнул, что именно его соратники по партии — настоящие патриоты Великобритании.

После яростной первой части речи далее она заметно смягчилась — в фокусе оказались экономика и налогообложение. Стармер вновь заговорил о «десятилетии национального обновления», грядущем росте благосостояния британцев и текущих успехах лейбористов, которые пока, впрочем, выглядят скромно на фоне перевода экономики на военные рельсы и необходимости сократить бюджет на £30 млрд.

Но главное, что отметили эксперты, в речи британского премьера так и не прозвучала прорывная идея, способная вернуть ему и партии популярность.

Делая ставку на прекрасное государство будущего, Стармер рискует потерять власть над государством настоящего.

И хотя речи о его отставке пока нет, отсутствие актуальной повестки, которую лейбористы могли бы предложить населению, лишь укрепляет тезис о кризисе традиционных партий, позволяя правопопулистам зарабатывать очки без усилий.

Частично спасти ситуацию мог бы харизматичный лидер, но такого актива у лейбористов нет. Их борьба против правых тоже сомнительна: нападая на Reform UK и не предлагая сильной идеи взамен, британским либералам будет сложно расширить электорат, но довольно просто потерять ядро своего электората, если избиратели сочтут, что ценности партии отходят на второй план в заранее проигрышной борьбе «за души» британцев.

Вероника Вишнякова