Суд Польши арестовал второго задержанного по делу о подрыве «Северных потоков»

Суд в Варшаве на семь суток арестовал гражданина Украины Владимира Журавлева, которого подозревают во взрыве газопровода «Северный поток-2». Накануне его задержали в польском городе Прушкув по запросу Германии.

«Мы, как польская сторона, не оцениваем виновность или невиновность человека. Мы оцениваем основания для начала процедуры экстрадиции такого лица, исходя из действующих в Польше норм»,— сообщил следователь (цитата по Onet).

Газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» были подорваны 26 сентября 2022 года. Расследование ведет Германия.

В августе 2024 года немецкие СМИ узнали, что Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест двух гражданин Украины — инструктора по дайвингу Владимира Журавлева и экс-сотрудник Службы безопасности Украины Сергей Кузнецов. Последний был задержан в Италии в августе 2025 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дайвер вынырнул в Польше».