Фильм «Август» с Безруковым собрал в Ярославской области почти 3 млн рублей

Военно-шпионский боевик «Август», снятый по мотивам романа Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого», собрал в Ярославской области с момента выхода (25 сентября) до 30 сентября 2,9 млн руб. Картина стала самой кассовой в регионе за весь прошедший месяц, следует из данных на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Меньше чем за неделю в кино на «Август» с Сергеем Безруковым и Никитой Кологривым сходили 7,8 тыс. жителей региона, средние сборы за сеанс составили 6,4 тыс. руб.

На втором месте по кассовым сборам в регионе — фильм «Дракула» Люка Бессона, вышедший 11 сентября. В кинотеатры на картину сходили 6,5 тыс. жителей Ярославской области, средние сборы за сеанс — 5,2 тыс. руб., общие сборы в регионе — 2,5 млн руб.

Экранизация раннего романа Стивена Кинга «Долгая прогулка» закрывает тройку лидеров по сборам в регионе. Хоррор, вышедший 18 сентября, в кинотеатрах посмотрели 3,8 тыс. зрителей. Фильм собрал в регионе чуть больше 1,5 млн руб.

Алла Чижова